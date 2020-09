微軟警告中俄黑客正監視特朗普拜登競選陣營

【KTSF 吳宇斌報導】

微軟公司周四表示,與俄羅斯、中國及伊朗有關的黑客正在暗中監視同特朗普與拜登競選工程有關的人士,消息首先由路透社披露。

這項報告是在路透社報導之後公布,路透社透露拜登的其中一家主要競選顧問公司,已接獲來自微軟的警告,指出這家競選顧問公司是疑似俄羅斯黑客的目標。

負責用戶安全的微軟副總裁Tom Burt指,干預2016年美國大選的同一批俄羅斯網路間諜,過去一年企圖入侵共和黨和民主黨政治顧問的帳戶,這些黑客鎖定的對象也包括兩黨各自的支持者組織與智庫。

Burt也表示,同總統競選活動以及同候選人關係密切的人士,已成為中國黑客的目標。

他也指出,伊朗黑客試圖登入屬於特朗普政府官員,以及共和黨總統競選陣營工作人員的帳戶,微軟之前已公開表示,有人想盡辦法監視特朗普政府的活動。

微軟公布這份報告之前,路透社報導指稱黑客鎖定競選策略和公關公司SKDK,這家公司與拜登和其他知名民主黨人士有合作關係。

Burt並未透露任何遭到監視的政治顧問身分,微軟也拒絕評論SKDK是否遭黑客鎖定。

