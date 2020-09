舊金山列治文區市參事選舉 菲律賓裔候選人有信心勝選（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

今年11月選舉,舊金山第一區列治文區市參事一職一共有7人競逐,其中一名亞裔候選人得到不少民選官員的支持,她亦有信心今次會勝選。

菲律賓裔的邁珍(Marjan Philhour)4年前曾經參選,最終以微小的差距敗給現任市參事李麗嫦。

邁珍在Balboa街開設小商業,亦是Balboa商戶協會主席,過去4年,她曾經為市長布里德助選,布里德勝選後,邁珍亦加入市長辦公室擔任要職,直到參選市參事才辭職。

邁珍表示,其實今年沒有想過再參選,是鄰居及社區居民的鼓勵下,她決定再試一次。

邁珍指出,今次疫情,反映了區內有很多不足之處,例如是房屋不足的問題,她建議考慮放寬Geary大道上一些土地規劃的限制,或者在那裏興建房屋。

邁珍說:「我支持興建百分之百的可負擔房屋,但我同樣支持興建專為勞工階層而設的房屋,還有讓退休人士及長者住的房屋。」

今年4月 Balboa街4間由華裔經營的小商業,一晚之間被人爆竊,邁珍當時就在網上幫這些商戶籌款,幫補維修費用,每間商戶大約得到1,500元,邁珍指,保留小商業亦是她的政綱之一。

因應疫情,邁珍表示已經承諾不會設立競選辦公室,亦不會派義工逐家逐戶拉票,這一日,她選擇來到St. Mary’s醫院,為前線醫護送上120份熱餐。

邁珍說:「這個時候,我們真的要互相照顧,這段時間,不只是要競選,而是做一個舊金山居民,因此所有事必須根據衛生指引,並且互相照顧。」

邁珍得到不少溫和派華裔民選官員的支持,亦被視為市長布里德重要的盟友,當被問到一旦當選,會否一切聽從布里德的指示去施政,邁珍表示,列治文區居民才是她的服務對象。

邁珍說:「我與他人總有不同意見,我也不是永遠認同我的丈夫,但我們有一個家庭,我認為最重要的是合作,所做的要最合乎,列治文區居民的利益。」

列治文區選戰,華裔候選人有陳詩敏及李志威,還有一名日裔候選人鑫方震新里(Veronica Shinzato)。

