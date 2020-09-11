舊金山列治文區市參事選舉 菲律賓裔候選人有信心勝選（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

今年11月選舉，舊金山第一區列治文區市參事一職一共有7人競逐，其中一名亞裔候選人得到不少民選官員的支持，她亦有信心今次會勝選。

菲律賓裔的邁珍（Marjan Philhour）4年前曾經參選，最終以微小的差距敗給現任市參事李麗嫦。

邁珍在Balboa街開設小商業，亦是Balboa商戶協會主席，過去4年，她曾經為市長布里德助選，布里德勝選後，邁珍亦加入市長辦公室擔任要職，直到參選市參事才辭職。

邁珍表示，其實今年沒有想過再參選，是鄰居及社區居民的鼓勵下，她決定再試一次。

邁珍指出，今次疫情，反映了區內有很多不足之處，例如是房屋不足的問題，她建議考慮放寬Geary大道上一些土地規劃的限制，或者在那裏興建房屋。

邁珍說：「我支持興建百分之百的可負擔房屋，但我同樣支持興建專為勞工階層而設的房屋，還有讓退休人士及長者住的房屋。」

今年4月 Balboa街4間由華裔經營的小商業，一晚之間被人爆竊，邁珍當時就在網上幫這些商戶籌款，幫補維修費用，每間商戶大約得到1,500元，邁珍指，保留小商業亦是她的政綱之一。

因應疫情，邁珍表示已經承諾不會設立競選辦公室，亦不會派義工逐家逐戶拉票，這一日，她選擇來到St. Mary’s醫院，為前線醫護送上120份熱餐。

邁珍說：「這個時候，我們真的要互相照顧，這段時間，不只是要競選，而是做一個舊金山居民，因此所有事必須根據衛生指引，並且互相照顧。」

邁珍得到不少溫和派華裔民選官員的支持，亦被視為市長布里德重要的盟友，當被問到一旦當選，會否一切聽從布里德的指示去施政，邁珍表示，列治文區居民才是她的服務對象。

邁珍說：「我與他人總有不同意見，我也不是永遠認同我的丈夫，但我們有一個家庭，我認為最重要的是合作，所做的要最合乎，列治文區居民的利益。」

列治文區選戰，華裔候選人有陳詩敏及李志威，還有一名日裔候選人鑫方震新里（Veronica Shinzato）。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。