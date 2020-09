中印外長達五點共識 避免分歧升級

【有線新聞】

中印外長會面,就邊境局勢達成五點共識,同意邊防部隊應該保持距離,不要讓分歧上升為爭端,但印度傳媒報道,解放軍近日增加邊境地區兵力,印軍亦作出相應部署。

中國與印度近月在邊境連番衝突,中國外長王毅與印度外長蘇傑生在俄羅斯出席上合組織會議期間討論形勢,是近月最高層級官員會面。會談兩個半小時,達成五點共識。

雙方同意目前形勢不符合共同利益,不應讓分歧升級成為爭端。邊防部隊應該繼續對話,盡快脫離接觸,保持距離、緩和事態,並恪守現有協定,維護邊境和平、安寧,避免任何使局勢升級的行動。

雙方亦同意透過特別代表會晤機制保持溝通,繼續協調、磋商。並隨著局勢緩和,加快完成新的建立互信措施。

王毅說當務之急是立即停止開槍挑釁等違反承諾的行為,願意透過外交與軍事渠道保持溝通。

印方在會上則指,交由兩國指揮官商討具體撤兵時間表。

雖然兩國外長達成共識,但邊境氣氛仍然緊張,印度傳媒引述消息報道,解放軍在班公湖北岸山區的兵力連日來增加至近2,000人,印軍亦增派相若人數戒備,消息指兩軍距離不足500米,均配備槍械。

印度官員指解放軍無意撤兵,雙方曾經斡旋但未有結果,期望隨著外交談判有眉目,之後再舉行兩軍司令會議。

