華裔藝術家鄺楚瑩壁畫華埠新聲戲院舊址門前展出（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

由華裔藝術家鄺楚瑩(Vida Kuang)創作的壁畫「盼想鑼鼓響」現在正在舊金山華埠新聲戲院舊址門前展出,讓人聯想到曾經擁有七家戲院、充滿活力和中華文化的華埠。

這幅名為「盼想鑼鼓響」,「I Dream of Chinatown Theaters」的壁畫,位於舊金山華埠Grant Ave都板街1027號的新聲戲院舊址門前,創作這壁畫的藝術家鄺楚瑩是第二代移民,父母來自廣東台山。

鄺楚瑩說:「我在這個社區長大,那個時候新城已變成商場。」

鄺楚瑩說,她跟很多人打聽華埠以前的歷史,知道新聲以前是舊金山華埠七個戲院之一。

鄺楚瑩說:「幾十年前,這裡曾是表演粵劇的地方,我聽到的故事越多,聽到關於華埠不同的劇院,那就是以前的華埠,曾有很多戲院。」

壁畫展示的是一位婆婆和一名孩童正在看廣東粵劇表演,鄺楚瑩說,當年作為戲院,這裡也扮演著托兒所的角色,因為有很多家庭的小孩會跟保母或家人一起到這間戲院聽戲,新聲戲院舊址已有100多年歷史,雖然現在已不再用做戲院,但內部的一些設計仍然保留著當年的面貌。

今年因為出現新冠肺炎疫情,華埠生意也遭受重創,中華文化中心與本地藝術團體Project Artivism、華埠商人協會、中華總商會、華埠訪客中心共同合作推出”週末步行街”項目,通過藝術,支持華埠重啟經濟。

華埠商人協會會長李雷綺華(Eva Lee)說:「這將給華埠帶來更多生意,我保證,因為創造的東西將使華埠成為我們想要的目的地,不僅僅是我們現有的,還有更好更新鮮的東西,不僅激勵我們的社區,而且也激勵我們社區以外的所有人,讓他們來這裡。」

鄺楚瑩說:「我認為藝術家身兼一個角色,就是想像一下我們的未來,我們社區未來會是什麼樣子,特別是來自本地社區的藝術家。」

華埠「週末步行街」活動將一直持續到9月20號結束,每逢週六和週日兩天,華埠都板街從上午11點至下午5點禁止車輛通行,以方便沿街商戶做生意。

