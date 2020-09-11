華裔藝術家鄺楚瑩壁畫華埠新聲戲院舊址門前展出（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

由華裔藝術家鄺楚瑩（Vida Kuang）創作的壁畫「盼想鑼鼓響」現在正在舊金山華埠新聲戲院舊址門前展出，讓人聯想到曾經擁有七家戲院、充滿活力和中華文化的華埠。

這幅名為「盼想鑼鼓響」，「I Dream of Chinatown Theaters」的壁畫，位於舊金山華埠Grant Ave都板街1027號的新聲戲院舊址門前，創作這壁畫的藝術家鄺楚瑩是第二代移民，父母來自廣東台山。

鄺楚瑩說：「我在這個社區長大，那個時候新城已變成商場。」

鄺楚瑩說，她跟很多人打聽華埠以前的歷史，知道新聲以前是舊金山華埠七個戲院之一。

鄺楚瑩說：「幾十年前，這裡曾是表演粵劇的地方，我聽到的故事越多，聽到關於華埠不同的劇院，那就是以前的華埠，曾有很多戲院。」

壁畫展示的是一位婆婆和一名孩童正在看廣東粵劇表演，鄺楚瑩說，當年作為戲院，這裡也扮演著托兒所的角色，因為有很多家庭的小孩會跟保母或家人一起到這間戲院聽戲，新聲戲院舊址已有100多年歷史，雖然現在已不再用做戲院，但內部的一些設計仍然保留著當年的面貌。

今年因為出現新冠肺炎疫情，華埠生意也遭受重創，中華文化中心與本地藝術團體Project Artivism、華埠商人協會、中華總商會、華埠訪客中心共同合作推出”週末步行街”項目，通過藝術，支持華埠重啟經濟。

華埠商人協會會長李雷綺華（Eva Lee）說：「這將給華埠帶來更多生意，我保證，因為創造的東西將使華埠成為我們想要的目的地，不僅僅是我們現有的，還有更好更新鮮的東西，不僅激勵我們的社區，而且也激勵我們社區以外的所有人，讓他們來這裡。」

鄺楚瑩說：「我認為藝術家身兼一個角色，就是想像一下我們的未來，我們社區未來會是什麼樣子，特別是來自本地社區的藝術家。」

華埠「週末步行街」活動將一直持續到9月20號結束，每逢週六和週日兩天，華埠都板街從上午11點至下午5點禁止車輛通行，以方便沿街商戶做生意。

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