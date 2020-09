灣區空氣品質仍然欠佳 要保持家中空氣清新要注意甚麼

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區周五天色進一步好轉,不過地面的空氣品質仍然較差,舊金山市府為此設立了4個極端天氣緊急救援中心,一直開放到本週日,而民眾在家裡要保持空氣清新,應該注意些甚麼呢?

灣區整體的空氣品質周五仍屬於非常不健康的紫色級別,舊金山市府分別在總圖書館、華埠、Mission Bay和灣景區的東南社區中心設立了極端天氣救援中心。

舊金山應急管理局局長梅愛恩(Mary Ellen Carroll)說:「我們要求大家就在室內,關閉門窗,因為這是最佳方式保護您的健康,在空氣質量不佳情況下,如果您不能待在家裡,市府則有氣候救援中心開放。」

4個極端天氣救援中心將一直開放到本週日,每天開放時間是上午10點到下午5點半,而總圖書館星期六會延長開放時間至晚8點,地址詳情可上http://sf72.org網站查詢。

當局表示,目前的空氣品質是今年山火季節以來最差的時期,因此長者、有呼吸系統疾病的人,以及孩童都應避免外出,如有預約或室外活動,也應更改時間,等空氣好轉後再進行,尤其目前仍在疫情期間,衛生防疫也不能鬆懈。

梅愛恩說:「僅在過去的7天,我們感受到了熱浪、黑暗的天空、持續差的空氣品質,於此同時,我們仍在應對全球疫情,因此我們再次提醒大家,我們仍處於全球新冠肺炎疫情中,而且仍在社區傳播,如果您必須出門,則要一直戴口罩,保持社交距離和勤洗手。」

專家還建議,要保持室內空氣清新,除了關好門窗,還可以使用帶有HEPA過濾裝置、可移動式的空氣淨化器,適合小型空間和房間,雖然這些淨化器不能移除所有空氣中的危害物,但已經過濾了很多煙塵。

此外,在空氣質量不佳時,也應儘量避免在家使用煤氣爐煮飯、點蠟燭和香爐,同時也應關閉廚房和浴室的抽風裝置,防止外面空氣進入室內。

灣區空氣品質管理局再度延長「愛惜空氣日」到下星期一,也將是連續第28個「愛惜空氣日」,再度打破灣區持續空氣品質差的最多天歷史紀錄。

