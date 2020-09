香港陪審團裁定少女陳彥霖死因存疑

【有線新聞】

香港少女陳彥霖死因研訊,陪審團一致裁定她死因存疑。這一年來,社會一直對陳彥霖的死因有許多疑問,死因研訊解答到多少呢?

警察公共關係科高級警司江永祥曾就案件說:「死亡情況和背景無可疑。」

11日的研訊,傳召了陳彥霖家人、社工、精神科醫生、法醫、警方等32名證人,嘗試拼湊她生前最後的片段。

先由去年9月19日陳彥霖失蹤當日說起,閉路電視最後拍到她19:10在善明邨出現,一名知專畢業生就供稱19:20在調景嶺站看見陳彥霖。一名的士司機就供稱,曾接載她到屋苑「緻藍天」後面的地盤,那裡相隔幾百呎就是海邊。

三日後,本身懂游水的陳彥霖被發現浮屍海面、全身赤裸,她無表面傷痕、無性侵跡象,毒理報告顯示她生前無服用鎮靜劑或吸毒。法醫關注她兩邊肺入水不平均,不能肯定是遇溺。

陳彥霖的精神狀態亦是研訊的重點,她的媽媽、外公及社工作供時都說陳彥霖曾經自殺,又指聽到一把聲跟她說話,三名精神科醫生就診斷她只是想離開女童院,無自殺傾向,亦無幻聽、幻覺或思覺失調。

不過死因庭委聘的獨立專家意見相反,認為她在離世前一個月,首次出現思覺失調徵狀。

兩男三女陪審團退庭商議四小時後,一致裁定死因存疑。他們認為陳彥霖曾折返調景嶺站,但未能確定她曾上的士去「緻藍天」。她當日有無出現思覺失調徵狀,陪審團亦不能確定,但認為她落海時已經無穿著衣物。

陪審團提出兩項建議,包括檢討青少年精神科會診後的跟進機制,及在處理同類案件時,重新考慮進行矽藻測試,協助判斷死因。

裁判官指對彥霖的離世非常難過,知道她心底裡對媽媽很好,研訊令公眾知道真相、解答疑慮,還她少少公道,彥霖媽媽聽罷感觸落淚。

法庭下令保留陳彥霖的手機一年,視乎警方有無新技術解鎖裡面的內容,再決定有沒有需要重新調查。

警方表示已知悉死因庭的裁決,並會研究法庭日後頒下的判詞,以決定適當的跟進。

