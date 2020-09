疫情下各級政府開支激增 聯邦財赤突破3萬億元

【KTSF 張麗月報導】

聯邦財政部資料顯示,本財政年度至今11個月的聯邦預算赤字已經突破3萬億元。

聯邦財政部表示,疫情已經將本財政年度至今11個月的聯邦預算赤字推高至超過3萬億元,比前一個財政年度全年破紀錄的財赤總額還高出一倍,主要因為為了抗疫,各級政府的開支激增。

以前金融海嘯期間,2009整個財政年度的財赤是1.4萬億元,但本財政年度頭11個月的財赤,就已經上漲至超過3萬億元。

財赤不斷膨脹,也令國會部份共和黨人有藉口去反對再推出數以萬億元計的新一輪疫情紓困救助方案,因此就紓困方案的規模,國會民主黨人與白宮之間的談判仍然陷入僵局,究竟何時推出額外的紓困救助仍然不明朗。

國會預算辦公室推測,今年全年的聯邦財政赤字可能飆升至3.3萬億元,即約佔GDP的16%,這個是二次大戰結束以來佔GDP最高的比率。

