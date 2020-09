加州14號提案建議發債55億延續幹細胞研究（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年11月的選舉,加州選民將決定是否要發行55億元公債,繼續投入幹細胞研究,為您介紹加州14號提案。

加州14號提案是一項公債提案,建議發行公債繼續幹細胞研究。

這項提案要求選民授權發行55億美元的加州公債,投入幹細胞研究和其他醫療研究,包括訓練、研究機構工程、行政費用,並且專門撥出15億美元用在腦部相關疾病,例如阿滋海默症、帕金森症、中風和癲癇等。

這項公債預計在十年內發行55億元,並從加州一般基金分30年償還,也就是每年償還約2.6億元。

財務影響方面,除了公債本身的55億元本金,利息則為23億元,開支總和為78億元。

加州選民在2004年投票通過71號提案,允許加州幹細胞研究,並批准發行30億公債投入幹細胞研究,當時成立加州再生醫學研究所(CIRM, California Institute for Regenerative Medicine),用來進行人類胚胎幹細胞研究,以及多項慢性病治療研究.

不過該研究所從71號提案取得的經費,在今年6月為止已經快要用盡,只剩約3千萬元,該機構已經裁減員工,從規模最大時超過50名全職員工,縮編至今只剩35名全職員工,希望未來一兩年能撐到手上的研究計畫結束。

如果提案通過,將幫助該研究所繼續資助幹細胞以及其他醫療研究計畫,並增聘更多員工。

支持提案的意見認為,14號提案是在拯救生命,繼續提供資金來研究疾病的治療,對於家中有病人的家庭都能獲益,特別是對於腦部疾病方面能繼續展開臨床實驗。

該提案由加州大學(UC)贊助,受到多個諾貝爾獎得主以及眾多醫療組職支持。

不過提案也有反對意見,認為提案耗資經費太龐大,加州負擔不起數十億元的浪費,因為過去15年來,該機構花費的近30億元,成果非常有限,反對者並批評,14號提案會資助有嚴重問題的官僚機構,對於州府機構對研究計畫撥款的監督出現質疑,還稱其他利用私人資金的研究機構對相關研究做得更好。

