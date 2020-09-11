加州14號提案建議發債55億延續幹細胞研究（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年11月的選舉，加州選民將決定是否要發行55億元公債，繼續投入幹細胞研究，為您介紹加州14號提案。

加州14號提案是一項公債提案，建議發行公債繼續幹細胞研究。

這項提案要求選民授權發行55億美元的加州公債，投入幹細胞研究和其他醫療研究，包括訓練、研究機構工程、行政費用，並且專門撥出15億美元用在腦部相關疾病，例如阿滋海默症、帕金森症、中風和癲癇等。

這項公債預計在十年內發行55億元，並從加州一般基金分30年償還，也就是每年償還約2.6億元。

財務影響方面，除了公債本身的55億元本金，利息則為23億元，開支總和為78億元。

加州選民在2004年投票通過71號提案，允許加州幹細胞研究，並批准發行30億公債投入幹細胞研究，當時成立加州再生醫學研究所（CIRM, California Institute for Regenerative Medicine），用來進行人類胚胎幹細胞研究，以及多項慢性病治療研究．

不過該研究所從71號提案取得的經費，在今年6月為止已經快要用盡,只剩約3千萬元，該機構已經裁減員工，從規模最大時超過50名全職員工，縮編至今只剩35名全職員工，希望未來一兩年能撐到手上的研究計畫結束。

如果提案通過，將幫助該研究所繼續資助幹細胞以及其他醫療研究計畫，並增聘更多員工。

支持提案的意見認為，14號提案是在拯救生命，繼續提供資金來研究疾病的治療，對於家中有病人的家庭都能獲益，特別是對於腦部疾病方面能繼續展開臨床實驗。

該提案由加州大學（UC）贊助，受到多個諾貝爾獎得主以及眾多醫療組職支持。

不過提案也有反對意見，認為提案耗資經費太龐大，加州負擔不起數十億元的浪費，因為過去15年來，該機構花費的近30億元，成果非常有限，反對者並批評，14號提案會資助有嚴重問題的官僚機構，對於州府機構對研究計畫撥款的監督出現質疑，還稱其他利用私人資金的研究機構對相關研究做得更好。

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