共和黨人5千億紓困方案參院不夠票過關

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院共和黨人提出新一輪規模較小，總值5千億元的紓困方案，周四在參議院取不到60票，因此未能通過議事程序表決，眾議院民主黨人也表明，反對共和黨這個方案，因此方案下一步的進程仍然不明朗。

就參議院共和黨人提出5千億元的疫情紓困方案，參議院周四在民主黨人反對下，以52票對47票達不到提上全院審議的門檻所需的60票，因而遭到封殺。

共和黨人中只有Rand Paul投反對票，加上眾議院民主黨人表明，將會阻擋共和黨人這個縮水方案，因此有分析預料，在11月大選前，兩黨是否會妥協通過新一輪刺激經濟的紓困方案仍然不明朗。

國會民主黨人與白宮官員就新一輪紓困方案在8月時的談判破裂之後，現時尚未重開，對於將來的談判，兩黨的國會議員並無關上大門，但他們尚未準備重開談判。

根據共和黨提出這個縮水版的紓困方案，將不會向民眾派錢，同時又建議聯邦失業紓困金由上次的每週600元縮減一半至300元，而提供給小商業的薪資保障計劃PPP將會作出額外修訂，當中包括向300名僱員以下的商戶提供紓困救助，以及對疫情訟訴延長責任保障。

勞工部最新數據顯示，美國大部份經濟仍然面對困境，因為國會在3月時批准的兩萬億元紓困金大部份已經用盡，聯邦600元失業紓困金在7月底已經停止發放，單在上星期，就有近3千萬人申領各類型的失業金，因此聯儲局認為，有需要更多的紓困救助，以防止經濟在今年進一步下滑。

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