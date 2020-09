共和黨人5千億紓困方案參院不夠票過關

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院共和黨人提出新一輪規模較小,總值5千億元的紓困方案,周四在參議院取不到60票,因此未能通過議事程序表決,眾議院民主黨人也表明,反對共和黨這個方案,因此方案下一步的進程仍然不明朗。

就參議院共和黨人提出5千億元的疫情紓困方案,參議院周四在民主黨人反對下,以52票對47票達不到提上全院審議的門檻所需的60票,因而遭到封殺。

共和黨人中只有Rand Paul投反對票,加上眾議院民主黨人表明,將會阻擋共和黨人這個縮水方案,因此有分析預料,在11月大選前,兩黨是否會妥協通過新一輪刺激經濟的紓困方案仍然不明朗。

國會民主黨人與白宮官員就新一輪紓困方案在8月時的談判破裂之後,現時尚未重開,對於將來的談判,兩黨的國會議員並無關上大門,但他們尚未準備重開談判。

根據共和黨提出這個縮水版的紓困方案,將不會向民眾派錢,同時又建議聯邦失業紓困金由上次的每週600元縮減一半至300元,而提供給小商業的薪資保障計劃PPP將會作出額外修訂,當中包括向300名僱員以下的商戶提供紓困救助,以及對疫情訟訴延長責任保障。

勞工部最新數據顯示,美國大部份經濟仍然面對困境,因為國會在3月時批准的兩萬億元紓困金大部份已經用盡,聯邦600元失業紓困金在7月底已經停止發放,單在上星期,就有近3千萬人申領各類型的失業金,因此聯儲局認為,有需要更多的紓困救助,以防止經濟在今年進一步下滑。

