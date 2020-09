中國對美國駐華使領館人員實施限制

【有線新聞】

中美角力升溫,中國宣布限制美國駐華使領館及駐港總領事館人員的活動,回應美國本月初進一步限制中國外交官活動。

中國外交部表示,近日已向美方發出外交照會,對美國駐華使領館及其人員的活動採取對等限制。

受影響的包括美駐港總領事館的高級外交官及其他所有人員,中國外交部強調,措施是對美方錯誤行徑的正當、必要反應,再次敦促美方及早撤銷限制中國駐美使領館及人員活動的無理做法,中方將根據美方行動作出對等回應。至於具體採取甚麼限制,聲明沒有交代。

中國外交部發言人趙立堅又指,美國自去年10月對中國駐美使領館及人員,多次推出限制措施,嚴重違反國際法和國際關係基本準則,干擾中美關係和雙邊正常交往。

而在中國反制美國外交官的同一天,美國駐華大使館刊登了大使布蘭斯塔德,被《人民日報》拒絕刊登的文章。

文章談到中國領導層多年來,呼籲雙方專注於合作領域,同時擱置分歧,但中美關係變得越來越不平衡,美國新聞工作者在報道,甚至進入中國都面臨限制,外交官在中國要應對一套國家批准系統,哪怕是和中國人民進行最基本的互動。

布蘭斯塔德呼籲兩國建立更積極的關係,並允許兩國人民通過不受限制的交往,和不受審查的討論來建立關係。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。