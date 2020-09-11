加州當局提醒民眾勿室內聚會 年末節日慶祝將有別往年（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

受到山火影響，許多民眾都盡量待在室內，加州衛生官員提醒，切勿在室內舉行聚會，今年的節日慶祝方式也將與以往不同，另外，衛生官員並針對疫情受創嚴重的特定族裔說明情況。

加州周四通報9日新增3,338宗確診，案例總數達742,865，死亡人數為13,978，7日平均每天新增3670宗案例，病毒檢測的確診率為4%，呈現新增案例降低的趨勢。

加州衛生部周四召開疫情記者會，官員提醒民眾在山火期間，不要將空氣污染作為家庭或朋友聚會的藉口，切勿舉行室內集會，並不厭其煩地提醒民眾繼續遵守防疫規定，尤其是戴口罩和保持6呎距離。

加州衛生部長Mark Ghaly特別列出疫情影響最大的群體，包括本身有健康狀況的人士、年長人士、必要工作的勞工、有色人種社區、傷殘人士和移民等，他更點出拉美裔受創最重。

Ghaly說：「加州將近六成案例發生在拉美裔，接近五成的死亡案例也在拉美裔，但拉美裔人口僅佔加州四成。」

新冠肺炎死亡率方面，儘管整個加州的死亡案例傾向於年長者較多，但在非洲裔社區，年輕人死亡率也值得關注。

Ghaly說：「死亡案例在非洲裔中較常見，特別是在年輕族群，以及65歲和以上的群體。」

不過Ghaly也點名亞裔社區近期要特別注意。

Ghaly說：「本土夏威夷和南太平洋裔，在確診和死亡案例也較高，而在過去一兩個星期，要注意其他加州亞裔也有案例增加的情況。」

隨著秋季的來臨，年底的節日也將陸續登場，Ghaly表示，今年的節日慶祝方式肯定是與以往很不相同了，尤其是下個月的萬聖節，想出門討糖的小朋友們恐怕要失望了。

Ghaly說：「在萬聖節，當然我們以前的討糖活動不會是今年的方式，可能與過去的一些做法不同，甚至完全不同，我們正在擬一個好的、清楚的，並且一致的指引。」

Ghaly說會與地方政府密切溝通，制定節日的新指引，會兼顧讓民眾創造美好記憶的同時，也能防止疫情的傳播。

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