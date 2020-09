加州當局提醒民眾勿室內聚會 年末節日慶祝將有別往年（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

受到山火影響,許多民眾都盡量待在室內,加州衛生官員提醒,切勿在室內舉行聚會,今年的節日慶祝方式也將與以往不同,另外,衛生官員並針對疫情受創嚴重的特定族裔說明情況。

加州周四通報9日新增3,338宗確診,案例總數達742,865,死亡人數為13,978,7日平均每天新增3670宗案例,病毒檢測的確診率為4%,呈現新增案例降低的趨勢。

加州衛生部周四召開疫情記者會,官員提醒民眾在山火期間,不要將空氣污染作為家庭或朋友聚會的藉口,切勿舉行室內集會,並不厭其煩地提醒民眾繼續遵守防疫規定,尤其是戴口罩和保持6呎距離。

加州衛生部長Mark Ghaly特別列出疫情影響最大的群體,包括本身有健康狀況的人士、年長人士、必要工作的勞工、有色人種社區、傷殘人士和移民等,他更點出拉美裔受創最重。

Ghaly說:「加州將近六成案例發生在拉美裔,接近五成的死亡案例也在拉美裔,但拉美裔人口僅佔加州四成。」

新冠肺炎死亡率方面,儘管整個加州的死亡案例傾向於年長者較多,但在非洲裔社區,年輕人死亡率也值得關注。

Ghaly說:「死亡案例在非洲裔中較常見,特別是在年輕族群,以及65歲和以上的群體。」

不過Ghaly也點名亞裔社區近期要特別注意。

Ghaly說:「本土夏威夷和南太平洋裔,在確診和死亡案例也較高,而在過去一兩個星期,要注意其他加州亞裔也有案例增加的情況。」

隨著秋季的來臨,年底的節日也將陸續登場,Ghaly表示,今年的節日慶祝方式肯定是與以往很不相同了,尤其是下個月的萬聖節,想出門討糖的小朋友們恐怕要失望了。

Ghaly說:「在萬聖節,當然我們以前的討糖活動不會是今年的方式,可能與過去的一些做法不同,甚至完全不同,我們正在擬一個好的、清楚的,並且一致的指引。」

Ghaly說會與地方政府密切溝通,制定節日的新指引,會兼顧讓民眾創造美好記憶的同時,也能防止疫情的傳播。

