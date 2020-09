AmazonBasics電器引發安全疑慮（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Amazon除了是網購龍頭之外,公司本身也有自己品牌的產品,標榜著較便宜的價格,但質量和其他牌子可以比較,可是也有一些人買了之後,反映產品危險,Amazon還是繼續售賣相關產品,堅持產品安全。

這些照片顯示燒毀的家具、插頭和電源條,許多人說罪魁禍首是Amazon自身品牌AmazonBasics的電器用品。

Leona和Jimi Smail夫婦說,他們先是在家中嗅到像是塑膠燒焦的味道,他們找不到源頭,打911消防員離開之後,才發現味道來自一個紙盒,裡面裝的是AmazonBasics品牌的電池充電器。

消防人員之後看了說,是過熱熔化,但是充電器根本沒有插上電源,也沒有任何電池在充電器中,紙盒當中也沒有電池,或任何可以發電的東西。

CNN新聞台的調查發現,自2016年以來,針對超過70種AmazonBasics的產品,有超過1,500人對產品的反應,投訴產品會爆炸、著火、熔化,或導致電器損毀,但是和AmazonBasics共售出的產品相比,這是個很小的數字,而會起火的產品,也不只是Amazon的產品,而且消費者使用錯誤,也可能是其中原因。

CNN就找到近200份對產品的負面評價,投訴產品導致牆壁、地毯、手機等電器用品在和AmazonBasics的產品一起使用時被損壞。

其中有30個產品還有在出售中,這也包括之前所提到的電池充電器。

Amazon公司表示,測試過同款的充電器,認為是安全的。

CNN拿了兩個AmazonBasics的產品到馬里蘭大學的實驗室,一個燒焦的手機充電器和一個損壞的微波爐,實驗室的工程師在幾秒鐘之內就說,這些產品有問題,例如看到電路板燒焦,他們表示使用會有危險,問題可能出在低素質的製造、便宜的材料,或是品質管制方面疏忽。

Amazon向CNN說,公司對自己的產品有信心,對任何安全或質量的問題會徹底調查,要是認定產品不安全,就會從網站下架,並採取相關措施,但也會繼續的改進製造過程,和使用新科技來確保自己的品牌產品安全。

一位曾在該公司工作的前僱員表示,要是產品有人買,公司就不會關注其中的細節,但要是有購買人士反映產品危險,公司就會警惕,但是網站還是可以看到一些被投訴的產品,消費者可能要注意。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。