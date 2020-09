【KTSF】

猶他州一名13歲自閉症男孩由於病發失控,母親報警求救,結果警方抵達現場,對手無寸鐵的男孩開多槍。

事發在上星期五,13歲的Linden有自閉症及亞斯伯格,當時情緒失控,開始尖叫狂叫,母親Golda Barton認為警察應該有能力處理精神病患者,於是打電話給警察,希望幫助他兒子。

Barton說,她的兒子手無寸鐵,他生氣就會尖叫,她告訴警察,兒子需要送院治療,沒想到警方對Linden肩膀、腳、腹部開多槍,目前他已經清醒,但是可能會留下永久後遺症。

警方說,當時接到報警電話,有一名青少年精神病發作,手中有武器會構成威脅。

Linden的父親在外州工作,母親為了在家照顧他,已經整整一年沒工作。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。