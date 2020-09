【有線新聞】

美國國會公開文件,指控有官員涉嫌扭曲俄羅斯干預今屆大選的情報。

作出指控的告密者,是國土安全部前副次長、情報及分析辦公室的前主管墨菲。

他指控白宮高層一再濫權,企圖審查有關俄羅斯干預大選的分析,又指署理部長沃爾夫曾要求停止提供相關情報分析,改為匯報中國及伊朗干預的內容。

沃爾夫明言,指示是來自白宮國家安全顧問奧布萊恩,曾處理通俄調查的眾議院情報委員會,已要求墨菲就指控到國會作供。

主席希夫表示,新指控顯示出政府決定停止匯報外國干預選舉的情報,對美國選民有多大危害。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。