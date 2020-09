美國落實限制中國留學生入境 過千人簽證撤銷

【有線新聞】

美國落實限制中國留學生入境,已撤銷過千人的簽證。據報有中國學生接獲通知,要重新申請簽證。

美國國務院宣布,截至當地周二,已撤銷逾千名中國留學生和中國研究人員的簽證,美方指這批人與解放軍有聯繫,要防止他們竊取美國敏感研究成果。

國務院強調只是針對少數高風險人士,若是正當的學生及學者,並非要進一步推動中共軍事優勢的話,歡迎他們到美國。

路透社報道,有數十名未出發的中國學生周三收到美國大使館或領事館的電郵通知,簽證已被註銷,若想赴美,必須重新申請。

這批留學生大部分主修科學、技術、工程和數學,部分人曾入讀與解放軍有聯繫的大學。

目前有約36萬中國公民在美國留學,署理國土安全部部長沃爾夫在華盛頓發表年度政策演說,指會限制向某些與中國軍民融合戰略相關的研究生和研究人員發出簽證。

沃爾夫又指控中國利用美國學術界進行不正當商業行為,從事間諜活動,企圖竊取新型冠狀病毒的研究成果。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。