總部位於舊金山的社交媒體平台Twitter自從疫情之後,讓員工適應永久在家工作的模式後,現在將位於10街1號的大樓接近10萬5千平方呎的商用面積轉租給別的商業。

轉租的商用面積包括三樓、六樓和七樓,總共878個工作台,租約將從今年12月開始,為期兩至5年,而Twitter總部總共租賃的商用面積約為80萬平方呎。

