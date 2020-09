【有線新聞】

特朗普總統在一個專訪中透露,美國製造了外界未曾見聞過的「秘密武器」。

他在《華盛頓郵報》編輯伍德沃德的新書專訪中指,該核武系統是美國人,還有中國國家主席習近平或俄羅斯總統普京,都見所未見、聞所未聞。

伍德沃德在書中稱,有消息人士證實研發了新的武器。國防部則拒絕評論。

有分析估計特朗普所指,是低當量潛射核彈頭。國防部今年2月已披露,這種核彈頭已於去年底部署。但時間及地點的詳情仍保密。

