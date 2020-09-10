特朗普金正恩書信內容曝光 兩人形容友誼獨特、寶貴

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《華盛頓郵報》編輯伍德沃德的新書首度公開美朝領袖私下書信內容，信中特朗普與北韓領袖金正恩均形容彼此友誼獨特、寶貴。

由隔空對罵到關係破冰，伍德沃德透露特朗普與金正恩是「筆友」。新書披露美朝領袖互通27封信，內容大部分從未曝光。

2018年12月、即兩人在新加坡首次見面後半年多，金正恩寫信給特朗普，說兩人握手是歷史一刻，令他非常難忘，期待新一年再次見面。

金正恩在信中寫道：「直到現在，我仍然無法忘記歷史一刻，我緊握您的手，在那美麗而神聖的地方。」

三天後特朗普回信，稱只有他與金正恩才可促成兩國偉大成就。特朗普信中提到：「與你一樣，我確信我們兩國能取得偉大成就，只有你和我才做得到。」

兩人之後一直維持書信來往。

2019年2月河內會面之後，金正恩寫信形容，兩人在河內的每一分鐘都是寶貴的回憶。

金正恩寫道：「103天前，我們在河內的每一刻都是光輝時刻，成為珍貴回憶。」

那次會面沒簽任何宣言，特朗普知道金正恩未準備好完全棄核，於是在之後的信件提議兩人一起看電影和打高爾夫球。

特朗普寫道：「你除了發射火箭，還會做甚麼？我們去看電影吧，我們去打高爾夫球吧。」

之後到板門店第三次會面，特朗普即日去信金正恩，更附上多張峰會照片，說會面是美好回憶，紀錄他們獨一無二的友誼。

特朗普寫道：「今天和你相處，非常精彩。這些照片是我的美好回憶，紀錄我們獨一無二的友誼。」

但金正恩一個月後回信，態度有變，不滿美韓繼續舉行聯合軍演，向特朗普坦言，自己感到被冒犯。

金正恩寫道：「我明顯感到被冒犯，不想對你隱藏這種感覺，我真的非常不高興。」

伍德沃德又提到今年1月，特朗普提醒他，不可以在新書中嘲諷金正恩，不想美國因而捲入核戰。

伍德沃德寫過尼克遜、喬治布殊、奧巴馬政府，2018年第一次出版關於特朗普政府的書。

美國有線新聞網絡認為，特朗普今次願意接受伍德沃德訪問，更讓他全程錄音與閱讀屬機密的美朝領袖信件，是與伍德沃德在美國政壇的影響力有關，特朗普重視自己在傳媒眼中的形象，希望伍德沃德可以在新書美化他。

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