特朗普金正恩書信內容曝光 兩人形容友誼獨特、寶貴

《華盛頓郵報》編輯伍德沃德的新書首度公開美朝領袖私下書信內容,信中特朗普與北韓領袖金正恩均形容彼此友誼獨特、寶貴。

由隔空對罵到關係破冰,伍德沃德透露特朗普與金正恩是「筆友」。新書披露美朝領袖互通27封信,內容大部分從未曝光。

2018年12月、即兩人在新加坡首次見面後半年多,金正恩寫信給特朗普,說兩人握手是歷史一刻,令他非常難忘,期待新一年再次見面。

金正恩在信中寫道:「直到現在,我仍然無法忘記歷史一刻,我緊握您的手,在那美麗而神聖的地方。」

三天後特朗普回信,稱只有他與金正恩才可促成兩國偉大成就。特朗普信中提到:「與你一樣,我確信我們兩國能取得偉大成就,只有你和我才做得到。」

兩人之後一直維持書信來往。

2019年2月河內會面之後,金正恩寫信形容,兩人在河內的每一分鐘都是寶貴的回憶。

金正恩寫道:「103天前,我們在河內的每一刻都是光輝時刻,成為珍貴回憶。」

那次會面沒簽任何宣言,特朗普知道金正恩未準備好完全棄核,於是在之後的信件提議兩人一起看電影和打高爾夫球。

特朗普寫道:「你除了發射火箭,還會做甚麼?我們去看電影吧,我們去打高爾夫球吧。」

之後到板門店第三次會面,特朗普即日去信金正恩,更附上多張峰會照片,說會面是美好回憶,紀錄他們獨一無二的友誼。

特朗普寫道:「今天和你相處,非常精彩。這些照片是我的美好回憶,紀錄我們獨一無二的友誼。」

但金正恩一個月後回信,態度有變,不滿美韓繼續舉行聯合軍演,向特朗普坦言,自己感到被冒犯。

金正恩寫道:「我明顯感到被冒犯,不想對你隱藏這種感覺,我真的非常不高興。」

伍德沃德又提到今年1月,特朗普提醒他,不可以在新書中嘲諷金正恩,不想美國因而捲入核戰。

伍德沃德寫過尼克遜、喬治布殊、奧巴馬政府,2018年第一次出版關於特朗普政府的書。

美國有線新聞網絡認為,特朗普今次願意接受伍德沃德訪問,更讓他全程錄音與閱讀屬機密的美朝領袖信件,是與伍德沃德在美國政壇的影響力有關,特朗普重視自己在傳媒眼中的形象,希望伍德沃德可以在新書美化他。

