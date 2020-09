字節跳動據報與華府商討避免全面出售美國業務

【有線財經】

華爾街日報引述消息指,TikTok母公司字節跳動正與美國政府,討論避免全面出售TikTok美國業務的選項。有關的磋商已經持續幾個月,但隨著美國總統特朗普,設定的出售期限臨近,加上北京採取措施,令出售難度加大,對話變得更有迫切性。

字節跳動正與華府商討可行的解決辦法,希望在滿足美、中兩國監管機構要求下,保留TikTok在美國業務的擁有權。

消息人士指,目前還未知美國政府,是否願意接受這個作法,最終仍可能要求字節跳動出售美國業務。就算不是全面出售,也可能是某種形式的重組。例如將 TikTok 資料營運控制權,交給一家美國科技公司,並持有TikTok美國業務的小數權益。

報道指出,包括紅杉資本等幾名TikTok的美國私募基金股東,上周曾與美國中央情報局代表會面,討論確保數據安全的問題。美國財政部發言人強調,現時只是專注落實行政命令,促使TikTok出售業務。

美國總統特朗普上月發布行政命令,要求TikTok 9月20日前,要決定出售美國的業務,否則會禁止TikTok在美國營運。

特朗普其後在8月14日要求,交易限期要在90天內完成,即一旦達成出售協議,必須在11月12日之前完成交易。

