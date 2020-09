舊金山華裔高中生自發為低收入學生免費補習（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

疫情期間不少學生都要遙距網上上課,令一些學生的教育進度有流失,舊金山一班高中生自發免費為低收入學生補習。

16歲就讀12年級的鄺文熙(Ethan Kwong)、14歲就讀9年級的鄺文銃(Evan Kwong),與13歲就讀9年級的江兆峰(Hayden Gong),他們雖然仍是高中生,但同時擔當補習導師的角色,在暑假時候發起協助3至8八年級學生透過Zoom提供免費網上補習,為期8星期,一共600小時。

鄺文銃說:「我們留意到有學生的學習進度流失,教師有時未能完成所有課程,因為網上遙距教學比較困難,所以我們確保學生不會落後進度。」

他們的補習班獲得好評,他們於是計劃秋季擴展,由暑假時只有10名志願導師,為40個學生補習,現在秋季增加到50名導師,為超過70名學生補習。

江兆峰說:「大部份是公校學,一部份來自低收入家庭,我們透過SupplyHopeInfo連繫到那班學生。」

他們從秋季開始改由每星期提供一對一45分鐘的課程,讓學生發問功課,導師最初只是補英文和數學,之後都會補少許中文和西班牙文科目,不過幫人補習之餘,他們各自都要同時面對自己的功課,鄺文熙正為報讀大學做準備,他表示多得其他志願導師幫手分擔工作。

鄺文熙說:「我們三人合作得很好,所以開學前做了很多準備,即使現在,我們都分配時間得很有效率,通常每晚用一至一個半小時投入補習班,做到最好,也感激社區和其他導師的幫手,沒有他們不行。」

他們正眾籌2,500元幫更多志願導師安裝電腦鏡頭和咪等費用,希望令到更多學生可以受惠,有興趣出一分力的民眾,可以上Gofundme網站搜尋「Virtual Tutoring SF」。

