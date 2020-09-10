舊金山華裔高中生自發為低收入學生免費補習（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

疫情期間不少學生都要遙距網上上課，令一些學生的教育進度有流失，舊金山一班高中生自發免費為低收入學生補習。

16歲就讀12年級的鄺文熙（Ethan Kwong）、14歲就讀9年級的鄺文銃（Evan Kwong），與13歲就讀9年級的江兆峰（Hayden Gong），他們雖然仍是高中生，但同時擔當補習導師的角色，在暑假時候發起協助3至8八年級學生透過Zoom提供免費網上補習，為期8星期，一共600小時。

鄺文銃說：「我們留意到有學生的學習進度流失，教師有時未能完成所有課程，因為網上遙距教學比較困難，所以我們確保學生不會落後進度。」

他們的補習班獲得好評，他們於是計劃秋季擴展，由暑假時只有10名志願導師，為40個學生補習，現在秋季增加到50名導師，為超過70名學生補習。

江兆峰說：「大部份是公校學，一部份來自低收入家庭，我們透過SupplyHopeInfo連繫到那班學生。」

他們從秋季開始改由每星期提供一對一45分鐘的課程，讓學生發問功課，導師最初只是補英文和數學，之後都會補少許中文和西班牙文科目，不過幫人補習之餘，他們各自都要同時面對自己的功課，鄺文熙正為報讀大學做準備，他表示多得其他志願導師幫手分擔工作。

鄺文熙說：「我們三人合作得很好，所以開學前做了很多準備，即使現在，我們都分配時間得很有效率，通常每晚用一至一個半小時投入補習班，做到最好，也感激社區和其他導師的幫手，沒有他們不行。」

他們正眾籌2,500元幫更多志願導師安裝電腦鏡頭和咪等費用，希望令到更多學生可以受惠，有興趣出一分力的民眾，可以上Gofundme網站搜尋「Virtual Tutoring SF」。

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