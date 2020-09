【KTSF 郭柟報導】

在橙紅色的天空下,有衛生專家呼籲高危人士盡量不要出門。

周三煙霧彌漫,天色昏暗,很多人仍要上班,但是有專家表示,灣區沿岸的地區空氣質素屬於黃色中等,沒有早前的嚴重,原因是周三較早前有海霧阻隔,令多數有害的山火煙塵留在半空,而且周三空氣中的懸浮粒子比較大,一般人的鼻腔可以過濾出來,不過建議高危人士,例如孕婦、孩子、長者,以及本身有哮喘等的肺病的民眾,盡量不好出門。

專家都建議如果聞到煙味,或見到有天降灰塵,就留在室內,灣區的愛惜空氣日會持續到本星期五,接近25日。

