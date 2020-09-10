勞工節過後國會復會 兩黨紓困方案磋商仍陷僵局

【KTSF 張麗月報導】

勞工節長週末假期過後國會復會，但兩黨就新一輪疫情紓困方案的談判幾乎毫無進展，而參議院共和黨人單方面提出規模較小的瘦身版紓困方案。

參議院共和黨領袖麥康尼透露，參議院將會提出新一輪疫情紓困方案HEALS Act的瘦身版，即規模較小，總值只有5千億元，救助的對象比較有針對性，更聚焦於醫療健保、教育和經濟問題等，麥康尼又說，就這項紓困方案最快可能在本星期表決。

根據共和黨提出縮水版的紓困方案，將不會向民眾派錢，並會建議聯邦失業紓困金由上次的600元，縮減一半至300元，而提供給小商業的薪資保障計劃PPP將會作出額外修訂，當中包括向300名僱員以下的商戶提供紓困救助，以及對疫情訟訴延長責任保障。

共和黨公開這個紓困計劃之後，眾議長普洛西和參議員民主黨領袖舒默表明不會支持，認為該方案有毒，無助解決問題。

消息指出，兩黨今次最大的分歧在於紓困總額的規模，雖然民主黨人已經由3.2萬億元降至2.2萬億元，但對共和黨人來說仍然太高，認為會令財赤膨脹。

5月時兩黨協議的首輪Heroes法案成本為3萬億，除了增加對社會安全網、對醫療照顧、對小商業與就業補助之外，也向國民派錢1,200元，此外也增加對各州與地方政府的補助，而這次的第二次Heroes法案，兩黨在救助州和地方政府方面也出現嚴重分歧。

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