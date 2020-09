【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣法院宣佈,因為疫情及預算問題,所有交通違規的聆訊都將暫停,直到明年1月4日。

Santa Clara縣法院表示,因為公共健康令以及預算大幅削減,即日起到明年1月4號,將暫停審理交通違規案件,已經預約這段時間出庭的人,可以上網重新更改出庭時間,已有交通違規罰單的人,可以上網繳交罰款。

如果因經濟困難申請降低罰款金額,法庭也允許上網申請,而交通法庭的電話服務,仍會於每週一至週五繼續開放,居民也可透過電郵進行查詢。

