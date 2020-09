司法部起訴57人 涉詐騙小商業紓困金PPP

【KTSF 張麗月報導】

在疫情期間,聯邦推出救助小商業的紓困計劃PPP,聯邦司法部周四宣怖起訴57人涉嫌欺詐罪。

在疫情期間,國會批准撥款總值6,700億元救助小商業的薪資保障計劃PPP,小商業管理局SBA共批出520宗貸款,涉及總額超過5,250億元。

這些聯邦紓困金主要是給小商業,用來支付員工的薪金,避免裁員出現,但有部份申請人被揭發並非將獲批紓困金花在員工身上,而是作其他用途,甚至供個人吃喝玩樂之用。

聯邦司法部刑事罪案科官員周四宣怖起訴57人,指控他們自5月以來,透過申請PPP計劃,作出虛假申報和說謊,涉嫌犯下欺詐罪,涉及的金額由3萬元至數以百萬元計不等,被告之中包括NFL美式足球員Josh Bellamy。

司法部指,這些被告當中,有人用紓困金來買車買屋買珠寶,翻新工程和到拉斯維加斯玩樂等。

司法部更指出,當局還發現有犯罪集團向PPP計劃搶錢。

司法部又透露,虛假申請企圖偷竊超過1.75億元,結果導致真實的損失達7千萬元,聯邦當局至今追回超過3千萬元。

司法部強調,在PPP計劃下,當局已成立跨部門的專責小組,專門調查潛在的欺詐犯罪,並警告說,可能有更多人被起訴,目前約有500人正接受調查。

