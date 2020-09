【KTSF 梁秋玉報導】

北歐家居用品公司IKEA明年秋季將在舊金山市中心Market街開設新分店。

IKEA計劃於明年秋季,在舊金山市中心Market街945號開設美國首個位於城市內的IKEA分店,該處物業共有25萬平方尺商用面積。

IKEA分店計劃使用7萬呎,剩餘空間將租給其他商戶,包括美食、娛樂、其它零售店和辦公室等,IKEA也打算未來在芝加哥、洛杉磯和紐約開設城市分店。

