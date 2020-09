【KTSF】

灣區周三天色一整天都是陰沉沉的橙紅色,周四則稍有好轉,但空氣品質卻明顯變差。

Purpleair.com的網站顯示,灣區大部分地區的空氣品質周四都處於紅色和紫色的不健康水平,灣區空氣品質管理局表示,周三天色差,但空氣品質卻比周四好,原因是厚厚的煙霧層漂浮在上空,因此地面的空氣並非太差。

但周四卻剛好相反,漂浮在上空的山火煙塵因為空氣層減弱而下沉,令地面空氣品質變差,而這些煙霧主要來自西岸北加州、俄勒岡州和華盛頓州的山火。

預測不健康的空氣品質將持續到周五,愛惜空氣日警告也將延長到周五,而周五也是連續第25個愛惜空氣日,打破灣區持續空氣品質差的最多天歷史紀錄。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。