舊金山列治文區市參事選情激烈 有來自香港移民參選（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

今年11月的選舉,舊金山所有的單數選區都要選出市參事,第一區列治文區的選情激烈,一共有7人競逐,其中一名候選人是來自香港的移民,懂寫及講流利的中文,她表示,是她移民的背景激發她參選。

陳詩敏(Connie Chan)13歲由香港移民來舊金山,大學畢業後,由社區工作做起,曾任職社區青年中心及舊金山防止罪案資源中心,後來先後加入時任地檢官賀錦麗,以及市參事佩斯金的團隊。

陳詩敏亦曾經在公園局及舊金山市立大學擔任發言人,社區及行政經驗豐富。

陳詩敏表示,舊金山有超過三成居民是亞裔,而當中華裔佔了很大部分,她之所以參選,是希望成為一個能夠直接與華裔市民溝通,懂講懂寫,能為他們提供最及時資訊的市參事。

陳詩敏說:「很多時候由中文翻譯成英文的資訊或知識,去提供給我們的市民也好,或者是我們小商業都好,起碼是延遲3至4天,我們才得到訊息,但很多時候,因為疫情的改變很大,到了3、4天後,得到的資料已經不再是準確。」

陳詩敏表示,雖然過去在不同機構及部門,做了很多社區工作,但全部都是在幕後,因此認識她的人不多。

在疫情期間,大型集會及競選活動仍然禁止,令選戰相當困難,不過陳詩敏反而覺得有另一番得著,她會致電區內的長者及租客,看看他們是否有足夠的防疫物資及食物,她更多次親自上門送物資。

陳詩敏說:「大家的需要可能很不同,首先問候他們,看看他們身體怎樣,居家避疫如何,有甚麼需要,例如是否需要幫忙買雜物,或者如果是面罩,還有洗手液。」

列治文區有不少獨立房屋,往往給予大家一種富有及穩定的感覺,陳詩敏表示這是錯覺,有不少租客分租住在一座獨立房屋,如果她順利當選,首要任務是讓區內居民繼續有屋住及有工做。

陳詩敏說:「希望能夠繼續幫助我們的華人社區,留在列治文區,亦有很多工薪家庭在列治文區,能夠繼續在這裡,所謂繼續做生意,或者繼續工作,繼續在這生活。」

今次列治文區的7名候選人當中,除了陳詩敏,華裔的還有舊金山州立大學政治學講師李志威、曾在市長辦公室任職的菲律賓裔小商業老闆邁珍(Marjan Philhour),以及日裔的餐館老闆鑫方震新里(Veronica Shinzato)。

