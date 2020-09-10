舊金山列治文區市參事選情激烈 有來自香港移民參選（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

今年11月的選舉，舊金山所有的單數選區都要選出市參事，第一區列治文區的選情激烈，一共有7人競逐，其中一名候選人是來自香港的移民，懂寫及講流利的中文，她表示，是她移民的背景激發她參選。

陳詩敏（Connie Chan）13歲由香港移民來舊金山，大學畢業後，由社區工作做起，曾任職社區青年中心及舊金山防止罪案資源中心，後來先後加入時任地檢官賀錦麗，以及市參事佩斯金的團隊。

陳詩敏亦曾經在公園局及舊金山市立大學擔任發言人，社區及行政經驗豐富。

陳詩敏表示，舊金山有超過三成居民是亞裔，而當中華裔佔了很大部分，她之所以參選，是希望成為一個能夠直接與華裔市民溝通，懂講懂寫，能為他們提供最及時資訊的市參事。

陳詩敏說：「很多時候由中文翻譯成英文的資訊或知識，去提供給我們的市民也好，或者是我們小商業都好，起碼是延遲3至4天，我們才得到訊息，但很多時候，因為疫情的改變很大，到了3、4天後，得到的資料已經不再是準確。」

陳詩敏表示，雖然過去在不同機構及部門，做了很多社區工作，但全部都是在幕後，因此認識她的人不多。

在疫情期間，大型集會及競選活動仍然禁止，令選戰相當困難，不過陳詩敏反而覺得有另一番得著，她會致電區內的長者及租客，看看他們是否有足夠的防疫物資及食物，她更多次親自上門送物資。

陳詩敏說：「大家的需要可能很不同，首先問候他們，看看他們身體怎樣，居家避疫如何，有甚麼需要，例如是否需要幫忙買雜物，或者如果是面罩，還有洗手液。」

列治文區有不少獨立房屋，往往給予大家一種富有及穩定的感覺，陳詩敏表示這是錯覺，有不少租客分租住在一座獨立房屋，如果她順利當選，首要任務是讓區內居民繼續有屋住及有工做。

陳詩敏說：「希望能夠繼續幫助我們的華人社區，留在列治文區，亦有很多工薪家庭在列治文區，能夠繼續在這裡，所謂繼續做生意，或者繼續工作，繼續在這生活。」

今次列治文區的7名候選人當中，除了陳詩敏，華裔的還有舊金山州立大學政治學講師李志威、曾在市長辦公室任職的菲律賓裔小商業老闆邁珍（Marjan Philhour），以及日裔的餐館老闆鑫方震新里（Veronica Shinzato）。

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