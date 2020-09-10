加州州務卿提醒選民及早投票 雙重投票屬違法（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州務卿周三向少數族裔媒體說明，為了因應疫情，加州選務作業的改變，他提醒選民及早投票，並警告稱，雙重投票是違法的。

加州的郵寄選票會在10月的第一個星期寄出，受到新冠肺炎疫情的影響，以及郵遞作業延誤的問題，選務工作也做出許多調整。

Ethnic Media Services周三就邀請主管選務工作的加州州務卿Alex Padilla，就疫情期間投票管道和安全舉行「加州是否準備好了」視訊會議。

會中特朗普總統日前鼓勵選民投兩次票，也就是先郵寄選票，再去親自投票，這個議題格外受到關注。

Padilla說：「特朗普的做法正好相反，要人家投兩次票，違反聯邦和州法，我們必須糾正紀錄，不要雙重投票。」

州務卿指出，加州郵寄選票作業已經行之有年，對於防止弊端有周全的防範，雙重投票根本不可行。

Padilla說：「每一位選民只能投一票，選票會掃描過，確保選民沒有在其他地方投票，我們收到選民的選票會追蹤，如果你是郵寄投票，你就不能出現在票站再投，如果你是親自投票，我們之後又收到郵寄選票，那個第二張選票不會被計算。」

加州鼓勵所有選民以郵寄方式投票，不過近期美國郵政署的一些改變導致郵遞作業，在全國範圍出現延誤，加州也因此調整有關規定，這也將使得點票作業，要等到選後17天才會全部完成。

Padilla說：「在加州，法律規定，當你寄回郵寄選票，郵戳必須是投票日當天或之前，然後選後三天寄到仍會被點算，我們今年11月將這個期限延長為17天，以便因應郵遞服務延遲。」

至於親自投票的部分會與往年非常不同，除了加強防疫措施，包括戴口罩和保持社交距離外，選民要查看當地選務機構安排的投票站。

為了增加透明度和責任感，並提高選民對郵寄投票的信心，加州今年擴大選票追蹤系統，民眾可以上網到WheresMyBallot.sos.ca.gov，追蹤自己的選票是否已經收到和被點算。

Padilla說：「加州選民可以登記『收到通知』，透過電郵、短訊或是語音，透過郵遞服務追蹤選票，也會收到縣府通知已寄出選票，整個過程結束後，還可以收到確認電郵，知道選票何時被收到，以及何時被點算。」

根據官方數據，加州今年有效的登記選民超過2,100萬人，創下有史以來新高紀錄，州務卿提醒，想要在這次的總統大選投票，登記成為選民的截止日期為10月19日。

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