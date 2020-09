加州州務卿提醒選民及早投票 雙重投票屬違法（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州務卿周三向少數族裔媒體說明,為了因應疫情,加州選務作業的改變,他提醒選民及早投票,並警告稱,雙重投票是違法的。

加州的郵寄選票會在10月的第一個星期寄出,受到新冠肺炎疫情的影響,以及郵遞作業延誤的問題,選務工作也做出許多調整。

Ethnic Media Services周三就邀請主管選務工作的加州州務卿Alex Padilla,就疫情期間投票管道和安全舉行「加州是否準備好了」視訊會議。

會中特朗普總統日前鼓勵選民投兩次票,也就是先郵寄選票,再去親自投票,這個議題格外受到關注。

Padilla說:「特朗普的做法正好相反,要人家投兩次票,違反聯邦和州法,我們必須糾正紀錄,不要雙重投票。」

州務卿指出,加州郵寄選票作業已經行之有年,對於防止弊端有周全的防範,雙重投票根本不可行。

Padilla說:「每一位選民只能投一票,選票會掃描過,確保選民沒有在其他地方投票,我們收到選民的選票會追蹤,如果你是郵寄投票,你就不能出現在票站再投,如果你是親自投票,我們之後又收到郵寄選票,那個第二張選票不會被計算。」

加州鼓勵所有選民以郵寄方式投票,不過近期美國郵政署的一些改變導致郵遞作業,在全國範圍出現延誤,加州也因此調整有關規定,這也將使得點票作業,要等到選後17天才會全部完成。

Padilla說:「在加州,法律規定,當你寄回郵寄選票,郵戳必須是投票日當天或之前,然後選後三天寄到仍會被點算,我們今年11月將這個期限延長為17天,以便因應郵遞服務延遲。」

至於親自投票的部分會與往年非常不同,除了加強防疫措施,包括戴口罩和保持社交距離外,選民要查看當地選務機構安排的投票站。

為了增加透明度和責任感,並提高選民對郵寄投票的信心,加州今年擴大選票追蹤系統,民眾可以上網到WheresMyBallot.sos.ca.gov,追蹤自己的選票是否已經收到和被點算。

Padilla說:「加州選民可以登記『收到通知』,透過電郵、短訊或是語音,透過郵遞服務追蹤選票,也會收到縣府通知已寄出選票,整個過程結束後,還可以收到確認電郵,知道選票何時被收到,以及何時被點算。」

根據官方數據,加州今年有效的登記選民超過2,100萬人,創下有史以來新高紀錄,州務卿提醒,想要在這次的總統大選投票,登記成為選民的截止日期為10月19日。

