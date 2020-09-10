加州22號提案將決定網約車司機的定位（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年11月的選舉，加州22號提案將決定Uber和Lyft等網約車（網的）司機的定位，究竟屬於公司員工還是獨立合約商。

今年8月，加州一名法官裁定，Uber和Lyft等以app為基礎的網約車公司，應該將其平台上的司機歸類為僱員，而非獨立合約商（contractor），需要提供員工福利，案件仍在上訴中，暫時未做出改變。

加州22號提案便在這個背景下出現，該提案名為「豁免以app為基礎的運輸和送貨公司提供僱員福利給某些司機」，該提案建議將網約車和送餐、送貨服務的司機歸類為獨立合約商（independent contractors），而不是僱員（employees），除非公司設定司機的工作時間，要求司機接受明確的載客或送貨需求，或規定司機不可以為其他公司工作。

法案也主張獨立合約商不享有公司提供僱員福利，例如最低工資、加班費、失業保險以及工傷賠償等，但就要有其他的補償，例如最低收入，即是底薪（minimum earnings）、健保補貼及汽車保險等。

至於提案在財務影響方面，網約車公司和投資人支付的所得稅會輕微增加。

這項提案引發兩極化的反應，支持者認為，加州新的法律將導致以獨立合約商擔任網約車司機屬於違法，進而會造成大量的工作流失，22號提案則有助於讓網約車司機繼續以獨立合約商身分工作，但又享有新增的福利，包括基本保障底薪、

健康福利基金、工作期間的醫療和殘障保障、對抗騷擾和歧視的額外保護等。

支持者又認為，超過八成以上的網約車司機每週工作少於20小時，還有其他工作和責任，無法以僱員的方式有固定的班表。

反對者則批評，這項提案是由Uber、Lyft 和 DoorDash等公司資助，將提案放上選票，目的就是不願提供加州法定的僱員福利給司機 。

反對提案人士Cherri Merphy說：「22號提案沒有提供有薪病假、失業保險和工傷，而且也弱化了對於報復性及歧視性措施的保護。」

周三就有社區組織連同Uber、Lyft的網約車司機在奧克蘭集會，反對加州22號提案，認為該提案否決了網約車司機的基本權利和反歧視的保護，讓非洲裔和有色人種司機處於劣勢。

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