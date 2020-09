加州22號提案將決定網約車司機的定位（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年11月的選舉,加州22號提案將決定Uber和Lyft等網約車(網的)司機的定位,究竟屬於公司員工還是獨立合約商。

今年8月,加州一名法官裁定,Uber和Lyft等以app為基礎的網約車公司,應該將其平台上的司機歸類為僱員,而非獨立合約商(contractor),需要提供員工福利,案件仍在上訴中,暫時未做出改變。

加州22號提案便在這個背景下出現,該提案名為「豁免以app為基礎的運輸和送貨公司提供僱員福利給某些司機」,該提案建議將網約車和送餐、送貨服務的司機歸類為獨立合約商(independent contractors),而不是僱員(employees),除非公司設定司機的工作時間,要求司機接受明確的載客或送貨需求,或規定司機不可以為其他公司工作。

法案也主張獨立合約商不享有公司提供僱員福利,例如最低工資、加班費、失業保險以及工傷賠償等,但就要有其他的補償,例如最低收入,即是底薪(minimum earnings)、健保補貼及汽車保險等。

至於提案在財務影響方面,網約車公司和投資人支付的所得稅會輕微增加。

這項提案引發兩極化的反應,支持者認為,加州新的法律將導致以獨立合約商擔任網約車司機屬於違法,進而會造成大量的工作流失,22號提案則有助於讓網約車司機繼續以獨立合約商身分工作,但又享有新增的福利,包括基本保障底薪、

健康福利基金、工作期間的醫療和殘障保障、對抗騷擾和歧視的額外保護等。

支持者又認為,超過八成以上的網約車司機每週工作少於20小時,還有其他工作和責任,無法以僱員的方式有固定的班表。

反對者則批評,這項提案是由Uber、Lyft 和 DoorDash等公司資助,將提案放上選票,目的就是不願提供加州法定的僱員福利給司機 。

反對提案人士Cherri Merphy說:「22號提案沒有提供有薪病假、失業保險和工傷,而且也弱化了對於報復性及歧視性措施的保護。」

周三就有社區組織連同Uber、Lyft的網約車司機在奧克蘭集會,反對加州22號提案,認為該提案否決了網約車司機的基本權利和反歧視的保護,讓非洲裔和有色人種司機處於劣勢。

