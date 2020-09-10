中國更新美國赴華旅客新冠檢測規定 9月15日生效（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

從9月15號起，凡是從美國搭乘直飛航班前往中國的中、外籍旅客，都必須憑72小時內的新冠病毒核酸檢測陰性證明登機，而在第三國或美國轉機前往中國的旅客需要注意哪些事項。

中國民航局、海關總署和外交部共同發佈的來華航班乘客憑新冠病毒核酸檢測陰性證明登機的國家名單，目前已在全球140多個國家實施，美國將從下星期二9月15日起正式實施，原本要求提供登機前5天內的新冠病毒核酸檢測陰性證明，現在已改為72小時以內。

根據中國駐舊金山總領館官方網站發佈的信息，凡是從美國搭乘直飛航班前往中國的中國公民或外籍乘客，在獲得核酸檢測陰性證明後，中國公民需立即通過微信小程序中的防疫健康碼國際版申報個人情況，並拍照上傳檢測證明。

中國駐美使領館稱，一般情況，使領館可在上傳後24小時內審核完畢，並核發帶”HS”標識的綠色健康碼准許乘客登機。

至於美國公民或其他外籍乘客，則應在獲得核酸檢測陰性證明後，立即將有效護照資料頁核酸檢測陰性證明，和申請人已簽字的英文版健康狀況聲明書進行掃描，然後透過電郵發送至所在領區的中國使領館，灣區則是舊金山中領館辦理”健康狀況聲明書”。

例如乘客所乘的直飛中國航班出發日期是9月20號，該乘客必須提供9月17日至9月20之間的核酸檢測陰性證明，並且完成在中國駐美使領館的健康認證，到機場後再經由所搭乘的航空公司查驗後才能登機。

另外，從美國出發，若經第三國停留後再前往中國的中、外籍乘客，則須提供最後一段航程登機前72小時內的新冠病毒檢測陰性證明，以及申領的綠色健康碼，或健康狀況聲明書。

如果是從第三國出發，經美國轉機再前往中國，乘客則須憑中國駐該第三國使領館認證的在有效期內的核酸檢測證明登機，當局還警告，如在不符合登機條件的情況下來美國轉機，將面臨極高的滯留風險，甚至被遣返回出發地。

目前可以為旅客提供新冠病毒核酸檢測，並在24小時內提供檢測結果的醫療機構，包括舊金山華埠的東華醫院（預約電話：628-228-2828），以及南灣史丹福醫院（預約電話：650-498-9000），由於此項服務屬於旅行特殊服務，因此必須提前預約並且另外收費，費用由200多元至600元不等。

需做核酸檢測的灣區乘客，也可上美國衛生與公共服務部或加州州府的COVID19網站查找並詢問居家附近的檢測站，是否提供快速檢測證明。

有關前往中國旅行的更多詳情，可上舊金山中領館的官方網站chinaconsulatesf.org查閱重要通知一欄。

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