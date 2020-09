加州Bear山火致3人亡 至少12人失蹤

【KTSF 江良慧報導】

雖然灣區附近的山火大部分都幾乎完全受控,但在灣區以北和以南的山火卻繼續肆虐,其中星期四被加州消防改名做北部複合西區的Bear山火,就造成3人死亡,另外有至少12人失踪。

目前在全加州多場山火已經燒毀超過200萬畝林木,當中火場面積最大的是北部複合山火,當中最大最活躍的是在Oroville附近,原名Bear山火的部分在幾個星期前起火,原本已經一半受控,但卻因為強風在一夜之間再度爆發至失控,單在星期二和星期三兩天內就增至原來的六倍,每小時焚毀2000畝土地,至今已經燒毀7萬畝土地,有2,000間建築物受損或被燒毀,另外22,000多間建築物也受到大火威脅。

至於涉及Butte、Plumas和Yuba多個縣的較大的北部複合山火,則已經燒毀超過25萬畝,或接近400平方公里,大火至今只有24%受控,單Bear山火就已經導致大約2萬人要緊急疏散。

當局也向在2018年被Camp山火夷為平地的小鎮Paradise和Concow發出疏散令,至於在Sierra國家森林的Creek山火,到今早為止仍然是完全沒有受控,大火已經燒毀175,000多畝林木,並把大量濃煙吹至附近的優山美地國家公園,令當地空氣質素急跌。

除了加州之外,同樣在西岸的俄勒岡和華盛頓州也同樣遭受山火肆虐,俄勒岡州有接近50場山火,燒毀超過47萬畝土地,州長說情況是30年來最差。

另外,華盛頓州的山火則燒毀大約587,000畝土地,火場面積是當地在2015年山火季節破紀錄,燒毀超過100萬畝土地的一半。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。