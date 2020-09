加州多地山火繼續焚燒 火場面積破歷年紀錄

【KTSF 吳宇斌報導】

加州山火仍然持續焚燒,山火面積已經破了歷史紀錄,而在灣區上個月閃電引發的SCU山火,目前已經有96%受控。

橫跨東灣和南灣的SCU山火已經焚燒了接近40萬英畝土地,而焚燒了超過36萬英畝、影響北灣的LNU山火也有超過90%受控。

橫跨San Mateo縣和Santa Cruz縣的CZU山火,目前有超過八成受控,不過San Mateo縣周三下午發推文表示,預計本週天氣會溫暖而乾燥,有可能會導致火勢蔓延,呼籲非該縣居民不要進入山火區域。

灣區以北的August山火焚燒超過42萬英畝土地,超過SCU山火,成為加州史上第二大山火,目前只有24%受控。

灣區以北的North複合山火,由於強風和空氣乾燥,火勢周二晚迅速蔓延至Butte縣,導致當地民眾通宵撤離,有部分民宅被焚毀,有數人受傷。

而在勞工節長周末期間爆發的數個山火仍然猛烈焚燒,在中谷Fresno縣的Creek山火,目前面積已經超過16萬英畝,火勢仍未受控。

周二晚在Yuba縣則最新爆發Willow山火,加州消防局Cal Fire指,有約3000人通宵撤離,目前火場面積約1,000英畝,火勢未受控。

加州今年的山火總面積達到歷史新高,超過250萬英畝,多達7,657個火場,由於山火嚴重,聯邦森林管理局繼周一關閉了加州內8個國家森林之後,周三下午宣布再關閉多10個森林直到另行通知,即當局關閉了加州內所有國家森林。

另一方面,太平洋煤電公司PG&E在週一夜晚為了防止山火,對部分地區實施安全停電計劃,在周三下午3點半左右已經恢復了超過17萬用戶的電力。

