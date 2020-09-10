加州多地山火繼續焚燒 火場面積破歷年紀錄

【KTSF 吳宇斌報導】

加州山火仍然持續焚燒，山火面積已經破了歷史紀錄，而在灣區上個月閃電引發的SCU山火，目前已經有96%受控。

橫跨東灣和南灣的SCU山火已經焚燒了接近40萬英畝土地，而焚燒了超過36萬英畝、影響北灣的LNU山火也有超過90%受控。

橫跨San Mateo縣和Santa Cruz縣的CZU山火，目前有超過八成受控，不過San Mateo縣周三下午發推文表示，預計本週天氣會溫暖而乾燥，有可能會導致火勢蔓延，呼籲非該縣居民不要進入山火區域。

灣區以北的August山火焚燒超過42萬英畝土地，超過SCU山火，成為加州史上第二大山火，目前只有24%受控。

灣區以北的North複合山火，由於強風和空氣乾燥，火勢周二晚迅速蔓延至Butte縣，導致當地民眾通宵撤離，有部分民宅被焚毀，有數人受傷。

而在勞工節長周末期間爆發的數個山火仍然猛烈焚燒，在中谷Fresno縣的Creek山火，目前面積已經超過16萬英畝，火勢仍未受控。

周二晚在Yuba縣則最新爆發Willow山火，加州消防局Cal Fire指，有約3000人通宵撤離，目前火場面積約1,000英畝，火勢未受控。

加州今年的山火總面積達到歷史新高，超過250萬英畝，多達7,657個火場，由於山火嚴重，聯邦森林管理局繼周一關閉了加州內8個國家森林之後，周三下午宣布再關閉多10個森林直到另行通知，即當局關閉了加州內所有國家森林。

另一方面，太平洋煤電公司PG&E在週一夜晚為了防止山火，對部分地區實施安全停電計劃，在周三下午3點半左右已經恢復了超過17萬用戶的電力。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。