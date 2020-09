【KTSF】

總部設於東灣奧克蘭(屋崙)的加州Blue Shield醫療保險公司,與北加州汽車會AAA合作,向購買了標準聯邦醫療保險補充保險計劃G的投保人,提供額外保障Inspire plan1,包括安全駕駛建議、用電腦學習的駕駛課程,和路邊救援服務。

這個為北加州Medicare聯邦醫療保險的投保人提供的聯邦醫療保險補充計劃G,Inspire plan1包括有全年無休路邊救援服務的AAA的普通會員一年會籍,目的是要幫助年長人士改善駕駛技術,成為更安全駕駛人士課程,以及為教導年長駕駛人士一些資訊的專屬網站。

網站有工具可以幫助長者查詢他們服用的藥物,以及對駕駛會有甚麼影響等等。

有關計劃的更多詳情,可以到加州Blueshield網站查詢。

