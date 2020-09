【KTSF】

疫情之下不少小孩都只能在家學習,家長也使用電腦或者平板電腦上的教育程式來給孩子學習,但有些程式可能侵犯了兒童私隱,和違反兒童網上私隱保護法案。

一項在美國醫學會兒科醫學期刊發表的最新研究,分析了當小孩子使用這些專為兒童設計的程式時,編寫程式的程序員如何收集和分享個人數碼資訊,研究發現3至4歲小朋友使用的App,有67%收集了個人數據,包括位置數據,並且分享了給第三方市場推廣公司,而那些資訊則被用來分析消費者和投放廣告。

專家指,家長應該監察孩子使用的程式,以及調整程式的設置,避免小孩資訊被人利用。

