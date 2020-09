【KTSF】

挪威一名右翼國會議員周三提名特朗普總統競逐諾貝爾和平獎,表揚他促進中東和平所作的貢獻。

提名特朗普的議員Christian Tybring-Gjedde稱,特朗普促成以色列與阿聯酋達成歷史性的和平協議,應該獲諾貝爾和平獎提名。

Tybring-Gjedde說,不論特朗普在美國本土做了甚麼事,或他在記者會說了甚麼,他也絕對應該有機會角逐諾貝爾和平獎。

白宮發言人Kayleigh McEnany形容,總統獲得這項提名是辛苦得來,而且實至名歸。

Tybring-Gjedde在2018年也曾與另一名議員提名特朗普競逐諾貝爾和平獎,表揚他促成南北韓修補關係。

