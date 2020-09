新書指特朗普早知新型肺炎可致命但刻意淡化

【KTSF 江良慧報導】

根據華盛頓郵報資深記者Bob Woodward即將出版的新書,特朗普總統早在美國首宗新型肺炎死亡個案尚未出現的時候,已經知道新型肺炎可以致命,但他仍然淡化病毒的危險,特朗普就指Woodward的書是另一次對他的政治暗殺。

新型肺炎出現初期,特朗普政府的處理的手法,因為一段新公佈的錄音再度成為焦點,特朗普在今年2月時接受Woodward訪問,根據CNN得到的錄音,他當時似乎認同新型肺炎的威脅。

說:「它穿過空氣,Bob,那總是比觸摸難搞定,你知道,觸摸,你不一定要觸摸,對吧?但空氣,你總要呼吸空氣,而它是經此傳播,所以非常棘手,這是非常微妙的,也更致命,較重流感致命。」

在同一時期,特朗普在公眾場合就說,疾病非常受到控制,也說病例會消失。

美國至今的確診數字已經超過630萬宗。

在2月時,特朗普也曾對Woodward這樣說:「我想,Bob,坦白說,(Woodward:當然,我希望你坦白)我想,我想一直把它淡化,我仍然想淡化它,因為不想造成恐慌。」

對於Woodward這本新書,他認為是另一次對他的政治暗殺。

特朗普說:「就是另一次政治暗殺,不過不論是Woodward,或任何其他人,你不能顯示一絲的恐慌,否則只會惹來更大的問題。」

白宮發言人Kayleigh McEnany就為總統護航:「總統從沒有淡化病毒,總統是再一次表達冷靜,總統對此疫情很認真。」

不過拜登就認為特朗普是刻意隱瞞。

拜登說:「他明知道病毒有多危險,而當這可致命疾病,在破壞我們國家的時候,他卻刻意不做好自己的工作。」

但特朗普就認為:「我認為我們從各個角度都做得很好。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。