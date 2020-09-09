新書指特朗普早知新型肺炎可致命但刻意淡化

【KTSF 江良慧報導】

根據華盛頓郵報資深記者Bob Woodward即將出版的新書，特朗普總統早在美國首宗新型肺炎死亡個案尚未出現的時候，已經知道新型肺炎可以致命，但他仍然淡化病毒的危險，特朗普就指Woodward的書是另一次對他的政治暗殺。

新型肺炎出現初期，特朗普政府的處理的手法，因為一段新公佈的錄音再度成為焦點，特朗普在今年2月時接受Woodward訪問，根據CNN得到的錄音，他當時似乎認同新型肺炎的威脅。

說：「它穿過空氣，Bob，那總是比觸摸難搞定，你知道，觸摸，你不一定要觸摸，對吧？但空氣，你總要呼吸空氣，而它是經此傳播，所以非常棘手，這是非常微妙的，也更致命，較重流感致命。」

在同一時期，特朗普在公眾場合就說，疾病非常受到控制，也說病例會消失。

美國至今的確診數字已經超過630萬宗。

在2月時，特朗普也曾對Woodward這樣說：「我想，Bob，坦白說，(Woodward：當然，我希望你坦白）我想，我想一直把它淡化，我仍然想淡化它，因為不想造成恐慌。」

對於Woodward這本新書，他認為是另一次對他的政治暗殺。

特朗普說：「就是另一次政治暗殺，不過不論是Woodward，或任何其他人，你不能顯示一絲的恐慌，否則只會惹來更大的問題。」

白宮發言人Kayleigh McEnany就為總統護航：「總統從沒有淡化病毒，總統是再一次表達冷靜，總統對此疫情很認真。」

不過拜登就認為特朗普是刻意隱瞞。

拜登說：「他明知道病毒有多危險，而當這可致命疾病，在破壞我們國家的時候，他卻刻意不做好自己的工作。」

但特朗普就認為：「我認為我們從各個角度都做得很好。」

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