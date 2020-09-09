特朗普北卡造勢再鼓勵支持者雙重投票

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周二在北卡州造勢時，再次鼓勵支持者在11月總統選舉中雙重投票，以考驗是否有舞弊行為。

特朗普周二先後在佛州與北卡州造勢，在佛州，他集中在環保議題，將自己形容為環保支持者，他現在表示反對在佛州離岸鑽探石油。

在北卡州，他除了批評對手拜登與左翼之外，也針對郵寄選票可能給機會人作弊的問題，他說有數以百萬計的郵寄選票不請自來，他認為這是因為有些州長見特朗普與共和黨的形勢大好，所以向選民寄出大批選民自己都沒有索取的郵寄選票。

特朗普一直認為，有人利用郵寄選票舞弊，破壞他的勝選，而要驗證投票系統是否有蠱惑，以及確保自己的一票肯定被點算，他建議選民在寄出選票後親自去投票。

特朗普說：「確保你寄出選票，然後去投票站，確保那一票獲點算，因為他們唯一取勝之道是使壞，這是唯一方法。」

美國的法律不容許選民雙重投票，選務官員指出，特朗普這項主張，很可能在選舉日會造成更大混亂，和更長的人龍等候投票，不利防疫抗疫。

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