Santa Clara縣疫情有改善 美甲按摩店可室內營業

【KTSF 黃恩光報導】

加州政府周二宣布將,南灣Santa Clara縣從疫情傳播最嚴重的紫色級別,上調至紅色級別,代表疫情數字有改善,但病毒仍在傳播,縣政府周二召開記者會,交待縣內什麼商業可以重開,哪些商業和活動仍然未能重啟。

Santa Clara縣政府宣布,即日開始,縣內個人服務行業,包括美甲店和按摩店,可以恢復店內服務,不過需要遵守社交距離,即是店主有責任限制店內職員以及顧客人數。

健身室和健身中心可容許正常顧客量的一成人數進入店內健身,室內購物商場准許正常客流量的一半人數入內,室內博物館准許4分1的顧客人數。

根據州例,如果Santa Clara縣連續14日停留在紅色級別,學校可以重啟親身授課,所以家長現在應該查看孩子們的免疫紀錄,確保已經按時接種各種疫苗,準備學生重返校園。

目前尚未獲准重開的商業和活動,包括餐館堂食,以及各種室內的聚會,例如教會室內聚會,室內電影院也未能重開。

根據州府的重開分級制度,紅色級別的縣可以准許餐館有限度地重開堂食,記者追問縣府為什麼不准縣內的餐館重開堂食。

Santa Clara縣法律顧問James R. Williams說:「我們並非唯一的縣這樣做,州府很明確指出,各縣可制訂本地的條例,例如舊金山,雖然已經在紅色級別,可是仍實施本身的規定,而這些條例較我們縣的更嚴格。」

Santa Clara縣表示,根據科學數據,室外活動較室內的安全,而在室內進食期間,客人不能全時間戴著口罩,所以目前縣府決定餐館未能恢復堂食。

疫情方面,Santa Clara縣累計有18,000多宗新型肺炎確診個案,260人死於新型肺炎,過去7天,平均每天有176宗新增確診個案。

Santa Clara縣新冠病毒測試總監Marty Fenstersheib醫生說:「由此可見新冠病毒仍存在,沒有離開過,而我們進到紅色級別,並沒有改變事實,就是我們必須繼續努力,戴口罩,保持社交距離,遵守由一開始就制訂的衛生指引。」

衛生官員呼籲縣內從事必要行業的人士,不管有沒有症狀,都應該定期每月接受病毒測試,讓當局有足夠數據掌握疫情實況。

縣府官員指出,雖然Santa Clara縣周二處於紅色級別,可是如果疫情反彈的話,州可以將縣重新列入紫色級別。

另一方面,如果縣內疫情數字繼續有進步的話,商業活動,包括餐館堂食,有望未來重開。

