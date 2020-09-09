Santa Clara縣疫情有改善 美甲按摩店可室內營業

【KTSF 黃恩光報導】

加州政府周二宣布將，南灣Santa Clara縣從疫情傳播最嚴重的紫色級別，上調至紅色級別，代表疫情數字有改善，但病毒仍在傳播，縣政府周二召開記者會，交待縣內什麼商業可以重開，哪些商業和活動仍然未能重啟。

Santa Clara縣政府宣布，即日開始，縣內個人服務行業，包括美甲店和按摩店，可以恢復店內服務，不過需要遵守社交距離，即是店主有責任限制店內職員以及顧客人數。

健身室和健身中心可容許正常顧客量的一成人數進入店內健身，室內購物商場准許正常客流量的一半人數入內，室內博物館准許4分1的顧客人數。

根據州例，如果Santa Clara縣連續14日停留在紅色級別，學校可以重啟親身授課，所以家長現在應該查看孩子們的免疫紀錄，確保已經按時接種各種疫苗，準備學生重返校園。

目前尚未獲准重開的商業和活動，包括餐館堂食，以及各種室內的聚會，例如教會室內聚會，室內電影院也未能重開。

根據州府的重開分級制度，紅色級別的縣可以准許餐館有限度地重開堂食，記者追問縣府為什麼不准縣內的餐館重開堂食。

Santa Clara縣法律顧問James R. Williams說：「我們並非唯一的縣這樣做，州府很明確指出，各縣可制訂本地的條例，例如舊金山，雖然已經在紅色級別，可是仍實施本身的規定，而這些條例較我們縣的更嚴格。」

Santa Clara縣表示，根據科學數據，室外活動較室內的安全，而在室內進食期間，客人不能全時間戴著口罩，所以目前縣府決定餐館未能恢復堂食。

疫情方面，Santa Clara縣累計有18,000多宗新型肺炎確診個案，260人死於新型肺炎，過去7天，平均每天有176宗新增確診個案。

Santa Clara縣新冠病毒測試總監Marty Fenstersheib醫生說：「由此可見新冠病毒仍存在，沒有離開過，而我們進到紅色級別，並沒有改變事實，就是我們必須繼續努力，戴口罩，保持社交距離，遵守由一開始就制訂的衛生指引。」

衛生官員呼籲縣內從事必要行業的人士，不管有沒有症狀，都應該定期每月接受病毒測試，讓當局有足夠數據掌握疫情實況。

縣府官員指出，雖然Santa Clara縣周二處於紅色級別，可是如果疫情反彈的話，州可以將縣重新列入紫色級別。

另一方面，如果縣內疫情數字繼續有進步的話，商業活動，包括餐館堂食，有望未來重開。

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