列治文市小商業眾籌生產PPE助街坊防疫（視頻）

東灣列治文市一眾小商業和社區組織合作,自發生產PPE個人保護裝備,除了希望幫街坊防疫,也幫助小商業維持生意,目前正進行眾籌。

Richmond Main Street主任Vivian Wong說:「這活動可為列治文市居民提供就業機會,同時讓年青人比賽設計口罩圖案,希望鼓勵更多人戴,同時減慢疫情擴散,生產的也是高質素的PPE,為最有需要的人,或有時買不起口罩的人而設。」

這項活動是由列治文市內幾間小商業和學校合作,自發生產PPE,LeChat Nails修甲店由原本生產指甲油,轉型生產酒精搓洗手,並獲聯邦食品及藥物管理局(FDA)的安全認可。

LeChat Nails修甲店老闆Newton Luu說:「疫情期間我們一度關閉無生意,現時嘗試重新營業,在7月尾時我們將一些機器轉型生產消毒洗手液。」

Five Star Cleaners洗衣店就負責生產布口罩,老闆表示,起初只是自製給員工用,後來分享給顧客,至今捐出了5,000幾個布口罩,他認為生產口罩也幫到自己員工。

Five Star Cleaners老闆Ankit Vakharia說:「這個計劃可以幫到更多兼職員工轉成全職。」

口罩製成後,交給Leftside Printing印製由年青人所設計的圖案,Kennedy高中亦會加入生產膠面罩,整個生產團隊合共大約90人。

列治市的非牟利社區組織Richmond Main Street希望為商家眾籌2萬元,Travis Credit Union基金會將會根據所籌得的資金配捐,達到眾籌目標之後,會在10月派發給市內的小商業和居民。

Wong說:「如果達到目標即是有4萬元,可以生產到3千個有圖案的口罩,3千個四安士的酒精搓手液,1千個面罩。」

想出一分力捐款的民眾,可以登入網站https://tcufund.org/ways-to-give/,在捐款一欄選擇支持「Richmond Main Street Initiative」。

