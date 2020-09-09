牛津暫緩新型肺炎疫苗測試 測試者現不良反應

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新型肺炎疫苗研發可能出現阻滯，英國牛津大學有份研發的疫苗，因有測試者懷疑出現嚴重不良反應，要暫緩最後一期臨床測試，有報道稱這名測試者出現一種脊髓炎，但未確定是否跟疫苗有關。

英國牛津大學及藥廠阿斯利康合作研發新型肺炎疫苗，是其中一款最先進入最後臨床階段。

但藥廠發現英國一名自願參與測試人士在注射後，出現不明原因不適，藥廠決定暫緩全球的最後一期臨床測試，調查個案，並由獨立小組檢視安全數據。

藥廠稱，在一般大型測試中偶然會出現類似情況，暫緩測試屬慣常做法，會盡快完成檢視，強調會確保測試人士的安全。

今次據報是這款疫苗第二次需暫緩測試，最先報道消息的一個醫療新聞網站稱，這人出現嚴重不良反應，嚴重的意思是須入院治療，但相信他能康復。

《紐約時報》報道他是出現「橫貫性脊髓炎」、一種病毒引發的炎症，但診斷時間、以及是否跟疫苗有關暫時不清楚。

這名測試者是參與在英國的第二、三期測試，而美國、巴西和南非進入第三期臨床試驗，逾5萬人參與，單在美國有3萬人。

團隊早前宣布取得重大進展，證實能夠在人體引發雙重免疫反應，很有可能成為最快推出的疫苗之一，備受外界關注。

美英政府分別已訂1億劑，澳洲日前亦表示，若試驗順利，相信可於明年初取得疫苗。

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