牛津暫緩新型肺炎疫苗測試 測試者現不良反應

【有線新聞】

新型肺炎疫苗研發可能出現阻滯,英國牛津大學有份研發的疫苗,因有測試者懷疑出現嚴重不良反應,要暫緩最後一期臨床測試,有報道稱這名測試者出現一種脊髓炎,但未確定是否跟疫苗有關。

英國牛津大學及藥廠阿斯利康合作研發新型肺炎疫苗,是其中一款最先進入最後臨床階段。

但藥廠發現英國一名自願參與測試人士在注射後,出現不明原因不適,藥廠決定暫緩全球的最後一期臨床測試,調查個案,並由獨立小組檢視安全數據。

藥廠稱,在一般大型測試中偶然會出現類似情況,暫緩測試屬慣常做法,會盡快完成檢視,強調會確保測試人士的安全。

今次據報是這款疫苗第二次需暫緩測試,最先報道消息的一個醫療新聞網站稱,這人出現嚴重不良反應,嚴重的意思是須入院治療,但相信他能康復。

《紐約時報》報道他是出現「橫貫性脊髓炎」、一種病毒引發的炎症,但診斷時間、以及是否跟疫苗有關暫時不清楚。

這名測試者是參與在英國的第二、三期測試,而美國、巴西和南非進入第三期臨床試驗,逾5萬人參與,單在美國有3萬人。

團隊早前宣布取得重大進展,證實能夠在人體引發雙重免疫反應,很有可能成為最快推出的疫苗之一,備受外界關注。

美英政府分別已訂1億劑,澳洲日前亦表示,若試驗順利,相信可於明年初取得疫苗。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。