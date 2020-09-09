紐森指加州今年山火季節屬歷史性 與氣候變化有關

【KTSF 歐志洲報導】

加州今年的山火季節還沒有過去，但已經超出去年山火所造成的損失，州長紐森周二公布災情時，也同時抨擊一些人不相信氣候變化的論點。

州長紐森引述最新的數據，強調這是個歷史性的山火季節，加州今年的山火季節中，已經有超過9百宗山火，其中有25宗屬於大規模，已經導致42,200人疏散，大火也燒毀180萬英畝的土地和3,400棟建築物，至今有8人死亡。

當局動員了近14,000消防人員，和超過1,900台消防車去救火，這些數據包括州外和聯邦資源。

北加州三處最大山火，北灣LNU山火，火勢至今有91%受控，共燒毀375,000英畝土地；南灣CZU山火，至今81%受控，燒毀86,000英畝土地；東灣SCU山火，至今95%受控，燒毀396,000英畝土地。

但是剛過去的勞工節週末也有新的山火出現，加州中谷地區的Creek山火，在Fresno 和Madera縣已經燒燬143,000英畝土地，至今仍未受控，而南加州聖地牙哥縣、洛杉磯縣、San Bernardino縣都有不同規模的山火在焚燒。

不單是灣區，洛杉磯也在過去週末紀錄到歷來最高華氏121度的氣溫，引發San Benardino地區的El Dorado山火。

紐森也指出，美國西岸目前的環境問題和氣候變化有直接關聯。

紐森說：「我對不相信氣候變化的人沒有耐心，他們的想法跟我們現場經歷的完全不符合，你可能理論上不相信，但是親眼看到和經歷的說的是另一回事。」

紐森也補充，州府正在和相關機構研討，如何加強電力公司的輸電系統安全。

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