紐森指加州今年山火季節屬歷史性 與氣候變化有關

【KTSF 歐志洲報導】

加州今年的山火季節還沒有過去,但已經超出去年山火所造成的損失,州長紐森周二公布災情時,也同時抨擊一些人不相信氣候變化的論點。

州長紐森引述最新的數據,強調這是個歷史性的山火季節,加州今年的山火季節中,已經有超過9百宗山火,其中有25宗屬於大規模,已經導致42,200人疏散,大火也燒毀180萬英畝的土地和3,400棟建築物,至今有8人死亡。

當局動員了近14,000消防人員,和超過1,900台消防車去救火,這些數據包括州外和聯邦資源。

北加州三處最大山火,北灣LNU山火,火勢至今有91%受控,共燒毀375,000英畝土地;南灣CZU山火,至今81%受控,燒毀86,000英畝土地;東灣SCU山火,至今95%受控,燒毀396,000英畝土地。

但是剛過去的勞工節週末也有新的山火出現,加州中谷地區的Creek山火,在Fresno 和Madera縣已經燒燬143,000英畝土地,至今仍未受控,而南加州聖地牙哥縣、洛杉磯縣、San Bernardino縣都有不同規模的山火在焚燒。

不單是灣區,洛杉磯也在過去週末紀錄到歷來最高華氏121度的氣溫,引發San Benardino地區的El Dorado山火。

紐森也指出,美國西岸目前的環境問題和氣候變化有直接關聯。

紐森說:「我對不相信氣候變化的人沒有耐心,他們的想法跟我們現場經歷的完全不符合,你可能理論上不相信,但是親眼看到和經歷的說的是另一回事。」

紐森也補充,州府正在和相關機構研討,如何加強電力公司的輸電系統安全。

