奧克蘭市府將發援助金 低收入租客及業主可申請（視頻）

東灣奧克蘭(屋崙)市府收到來自聯邦法案CARES Act近3,700萬元紓困撥款,其中500萬元會撥給受疫情影響的低收入租客及業主,計劃現正接受申請。

奧克蘭市府由聯邦法案CARES Act得到3,690萬元紓困撥款,其中500萬元會透過市府計劃「Keep Oakland Housed」,向受疫情影響的低收入租客及業主發放一筆過的援助金。

有興趣的租客,可聯絡非牟利機構灣區社區服務中心(Bay Area Community Services)及天主教慈善機構東灣分部(Catholic Charities East Bay)。

有需要的屋主,可以聯絡房屋及經濟權益宣導會(Housing and Economic Right Advocates)。

市府表示,合資格申請人必須是奧克蘭居民,因受疫情影響而面臨無家可歸的風險,申請沒有截止日期,會直到撥款發放完畢。

另外,一些社區組織亦在慈善或私人領域中尋求更多撥款去延續這個計劃。

