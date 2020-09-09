奧克蘭市府將發援助金 低收入租客及業主可申請（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

東灣奧克蘭（屋崙）市府收到來自聯邦法案CARES Act近3,700萬元紓困撥款，其中500萬元會撥給受疫情影響的低收入租客及業主，計劃現正接受申請。

奧克蘭市府由聯邦法案CARES Act得到3,690萬元紓困撥款，其中500萬元會透過市府計劃「Keep Oakland Housed」，向受疫情影響的低收入租客及業主發放一筆過的援助金。

有興趣的租客，可聯絡非牟利機構灣區社區服務中心（Bay Area Community Services）及天主教慈善機構東灣分部（Catholic Charities East Bay）。

有需要的屋主，可以聯絡房屋及經濟權益宣導會（Housing and Economic Right Advocates）。

市府表示，合資格申請人必須是奧克蘭居民，因受疫情影響而面臨無家可歸的風險，申請沒有截止日期，會直到撥款發放完畢。

另外，一些社區組織亦在慈善或私人領域中尋求更多撥款去延續這個計劃。

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