兩辦指香港三權分立從未存在 批反對派欲架空中央治權

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港澳辦及中聯辦發聲明，指「三權分立」在香港從未存在過，批評反對派混淆視聽，削弱行政長官的憲制地位和權力，抗拒和架空中央對港全面管治權。

港澳辦發聲明，支持香港特區教育局在通識科教材中，刪除三權分立的內容，指應毫不含糊指出香港特區政治體制實行「三權分立」的說法是錯誤，必須糾正。

聲明指，香港享有的行政、立法、司法權都由中央授予，行使時都受到中央權力的制約及監督，香港的政治體制不應與一個主權國家簡單類比，指「三權分立」在香港從未存在過。

聲明又指行政長官在政權架構處於主導和核心位置，享有超出行政機關首長的廣泛權力，在行政主導體制下，香港行政、立法機關相互制約、相互配合，而且是「重在配合」，而「行政」是處於主動和主導地位。舉例指，特區政府擁有絕大部分立法的創議權，涉及公共開支、政治體制及政府運作的法律草案，只能由特區政府提出，強調不搞「三權分立」是香港基本法起草政治體制內容時一個重要指導思想。

中聯辦就指，行政主導及司法獨立並非對立，但「司法獨立」不等於司法獨大或司法至上，不能以「司法獨立」之名架空行政主導體制；又指一些人鼓噪香港這個地方政權實行「三權分立」，是一個偽命題，批評反對派混淆視聽，企圖積非成是，借「三權分立」否認「行政主導」，誤導香港社會對政治體制的認知，削弱行政長官的憲制地位和權力，根本目的是抗拒和架空中央對港全面管治權，挑戰特別行政區憲制秩序。

民主黨立法會議員涂謹申認為，香港的行政、立法和司法機關，獲基本法賦予權力互相制衡，已經是三權分立的表現，港澳辦提到「重在配合」只是他們的良好意願。

涂謹申說：「如果你說著重配合，這是（中央）覺得的良好意願。基本法憲制內都有各司其職、不同權力，行政可以創議，例如法案、花錢，但最後都要在立法會通過。換句話說，基本法體現了三權分立、互相制衡，如果中央覺得三權配合，不要緊，不要減少基本法給予各自機構的權力，你說甚麽都不要緊，如果你說完想修改基本法，將司法不是獨立審判，立法不能不通過法例和財政預算案，這樣當然不是三權分立。」

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