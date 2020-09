兩辦指香港三權分立從未存在 批反對派欲架空中央治權

【有線新聞】

港澳辦及中聯辦發聲明,指「三權分立」在香港從未存在過,批評反對派混淆視聽,削弱行政長官的憲制地位和權力,抗拒和架空中央對港全面管治權。

港澳辦發聲明,支持香港特區教育局在通識科教材中,刪除三權分立的內容,指應毫不含糊指出香港特區政治體制實行「三權分立」的說法是錯誤,必須糾正。

聲明指,香港享有的行政、立法、司法權都由中央授予,行使時都受到中央權力的制約及監督,香港的政治體制不應與一個主權國家簡單類比,指「三權分立」在香港從未存在過。

聲明又指行政長官在政權架構處於主導和核心位置,享有超出行政機關首長的廣泛權力,在行政主導體制下,香港行政、立法機關相互制約、相互配合,而且是「重在配合」,而「行政」是處於主動和主導地位。舉例指,特區政府擁有絕大部分立法的創議權,涉及公共開支、政治體制及政府運作的法律草案,只能由特區政府提出,強調不搞「三權分立」是香港基本法起草政治體制內容時一個重要指導思想。

中聯辦就指,行政主導及司法獨立並非對立,但「司法獨立」不等於司法獨大或司法至上,不能以「司法獨立」之名架空行政主導體制;又指一些人鼓噪香港這個地方政權實行「三權分立」,是一個偽命題,批評反對派混淆視聽,企圖積非成是,借「三權分立」否認「行政主導」,誤導香港社會對政治體制的認知,削弱行政長官的憲制地位和權力,根本目的是抗拒和架空中央對港全面管治權,挑戰特別行政區憲制秩序。

民主黨立法會議員涂謹申認為,香港的行政、立法和司法機關,獲基本法賦予權力互相制衡,已經是三權分立的表現,港澳辦提到「重在配合」只是他們的良好意願。

涂謹申說:「如果你說著重配合,這是(中央)覺得的良好意願。基本法憲制內都有各司其職、不同權力,行政可以創議,例如法案、花錢,但最後都要在立法會通過。換句話說,基本法體現了三權分立、互相制衡,如果中央覺得三權配合,不要緊,不要減少基本法給予各自機構的權力,你說甚麽都不要緊,如果你說完想修改基本法,將司法不是獨立審判,立法不能不通過法例和財政預算案,這樣當然不是三權分立。」

