加州19號提案改變特定物業稅規定（視頻）

今年11月的選舉,加州有兩項提案涉及到物業稅規定的改變,早前本台報導過關於商業和工業用途房產土地物業稅的15號提案,本集要為您介紹關於物業稅轉移和限制家庭物業稅務福利規定,來資助山火消防服務的加州19號提案。

加州19號提案是一項州憲法修正案,標題非常簡單,建議改變特定的物業稅規定,但提案內容十分複雜,包含特定族群物業稅的轉移,對於家庭物業轉讓的一些稅務優惠設限,設立兩項火災保護服務基金,分別是加州火災反應基金(California Fire Response Fund, CFRF)和縣稅收保護基金(County Revenue Protection Fund, CRPF)

詳細內容方面,首先該提案建議包括年齡在55歲以上、或是殘障、或是山火及重大災難受害者這三類業主,在加州範圍內任何地方轉換自住的主要物業時,也能轉移他們原有的物業稅,作為課稅標準,不需要以交易市價作為計算基礎.

簡單的說,合資格的屋主如果換到更高價的房屋自住,可繼續繳交目前的物業稅,而非以市價計算更高額的物業稅,合資格者一生中可享有三次轉移物業稅優惠。

其次為更改家人之間轉換物業的稅務福利,對於繼承物業有很大的影響,目前在加州,父母和祖父母將主要居住物業(primary property)轉讓給孩子或孫子的時候,可以按照原來的物業稅計算,而不需按市價重新估值,其他的度假屋或是商業物業,頭100萬可享按原物業稅的豁免規定,超過100萬的部分才要重新估值。

但19號提案則有大幅改革,只有在子女或孫子女將繼承物業作為主要住所,才能繼續享有原物業稅的福利,而且超過100萬價值以上的部分不能豁免,如果繼承者不是用作自用住宅,例如當成度假屋或是第二間房子,則取消福利,要完全按照市價重新估價來計算物業稅。

根據州府財務分析指出,如果提案通過,地方政府和學校每年都將額外增加數千萬美元物業稅,時間久了更會增加至每年多出數億美元,提案並規定州府增加的物業稅,大多數必須用在防火機構及相關服務,

支持提案的意見認為,19號提案給予合資格弱勢族群物業稅轉移優惠,有助於消弭他們與來自外地有錢投資人不公平稅務的漏洞,繼續保護加州13號提案能節省的物業稅,還能保障緊急應變部門以及學校的經費。

反對意見則認為,提案會對加州家庭提高十億元稅務,剝奪了家長為保護孩子的稅務工具之一,如果繼承者沒有在一年內遷入自住,該物業會自動重新以市價估值,提案會迫使繼承的子孫因為物業稅太高,只好賣掉物業,甚至有反對者擔心提案一旦過關,未來還會有更多對繼承不利的提案會出現。

