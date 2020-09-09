加州19號提案改變特定物業稅規定（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年11月的選舉，加州有兩項提案涉及到物業稅規定的改變，早前本台報導過關於商業和工業用途房產土地物業稅的15號提案，本集要為您介紹關於物業稅轉移和限制家庭物業稅務福利規定，來資助山火消防服務的加州19號提案。

加州19號提案是一項州憲法修正案，標題非常簡單，建議改變特定的物業稅規定，但提案內容十分複雜，包含特定族群物業稅的轉移，對於家庭物業轉讓的一些稅務優惠設限，設立兩項火災保護服務基金，分別是加州火災反應基金（California Fire Response Fund, CFRF）和縣稅收保護基金（County Revenue Protection Fund, CRPF）

詳細內容方面，首先該提案建議包括年齡在55歲以上、或是殘障、或是山火及重大災難受害者這三類業主，在加州範圍內任何地方轉換自住的主要物業時，也能轉移他們原有的物業稅，作為課稅標準，不需要以交易市價作為計算基礎．

簡單的說，合資格的屋主如果換到更高價的房屋自住，可繼續繳交目前的物業稅，而非以市價計算更高額的物業稅，合資格者一生中可享有三次轉移物業稅優惠。

其次為更改家人之間轉換物業的稅務福利，對於繼承物業有很大的影響，目前在加州，父母和祖父母將主要居住物業（primary property）轉讓給孩子或孫子的時候，可以按照原來的物業稅計算，而不需按市價重新估值，其他的度假屋或是商業物業，頭100萬可享按原物業稅的豁免規定，超過100萬的部分才要重新估值。

但19號提案則有大幅改革，只有在子女或孫子女將繼承物業作為主要住所，才能繼續享有原物業稅的福利，而且超過100萬價值以上的部分不能豁免，如果繼承者不是用作自用住宅，例如當成度假屋或是第二間房子，則取消福利，要完全按照市價重新估價來計算物業稅。

根據州府財務分析指出，如果提案通過，地方政府和學校每年都將額外增加數千萬美元物業稅，時間久了更會增加至每年多出數億美元，提案並規定州府增加的物業稅，大多數必須用在防火機構及相關服務，

支持提案的意見認為，19號提案給予合資格弱勢族群物業稅轉移優惠，有助於消弭他們與來自外地有錢投資人不公平稅務的漏洞，繼續保護加州13號提案能節省的物業稅，還能保障緊急應變部門以及學校的經費。

反對意見則認為，提案會對加州家庭提高十億元稅務，剝奪了家長為保護孩子的稅務工具之一，如果繼承者沒有在一年內遷入自住，該物業會自動重新以市價估值，提案會迫使繼承的子孫因為物業稅太高，只好賣掉物業，甚至有反對者擔心提案一旦過關，未來還會有更多對繼承不利的提案會出現。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。