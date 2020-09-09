灣區上空現詭異橙紅色 氣象學家解釋異象

【KTSF 黃恩光報導】

灣區經過破紀錄的高溫天氣之後，周三天昏地暗，天空出現詭異的橙紅顏色，而且灰燼四處飄揚，到底發生什麼事？國家氣象局的氣象學家為大家解釋。

本台的觀眾傳來灣區各地拍攝到的天空，灣區國家氣象局的氣象學家Drew Peterson表示，灣區外圍的山火，從北面、東面以及南面發出的濃煙被強風吹到灣區。

有飛機師飛到這層厚厚的濃煙上面，發現有幾千呎厚，而通常山火發出的煙霧層只有幾百呎厚，正是因為灣區被這前所未有這麼厚的煙霧籠罩著，所以天色這樣昏暗，而且出現怪異的顏色。

Peterson說：「當太陽光穿過這非常厚，這裡前所未見的煙霧時，陽光被煙霧過濾，只有部分光線能穿透，主要是光譜裡較長的，就是紅色、橙色和黃色，所以我們看見這麼渾濁的顏色。」

如果灣區被山火的煙罩著，為什麼氣味不像週末時那樣難聞呢？氣象學家打個比喻，就像有人使用吹樹葉機器時，發出的風將樹葉吹離地面，而目前灣區正在吹強風，風力將很輕的煙霧吹到高空，距離我們頭頂2千呎高。

Peterson說：「正因為煙塵很輕，地心吸力對它沒有作用，所以它在懸浮，當強風在高空吹時，把煙霧擱在高空，而來自海洋的霧，也成為一道屏障。」

專家解釋，風與海洋的霧，阻隔了較輕的煙霧下到地面，可是較重的灰燼就跌了下來，所以我們看到大量的灰塵，而聞不到很難聞的煙味。

氣溫方面，我們感到顯著的涼爽，因為海風令氣溫下降，而厚厚的煙霧層阻擋陽光照射，所以灣區這一兩天的氣溫較週末時下降了華氏30到40多度。

氣象學家提醒大家，周三見到的怪異天氣，是灣區外圍山火所導致，對灣區居民沒有即時的危險，至於這種天氣持續多久。

氣象學家表示，要視乎山火焚燒的狀況，目前仍然有許多未知的因素。

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