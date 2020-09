灣區上空現詭異橙紅色 氣象學家解釋異象

【KTSF 黃恩光報導】

灣區經過破紀錄的高溫天氣之後,周三天昏地暗,天空出現詭異的橙紅顏色,而且灰燼四處飄揚,到底發生什麼事?國家氣象局的氣象學家為大家解釋。

本台的觀眾傳來灣區各地拍攝到的天空,灣區國家氣象局的氣象學家Drew Peterson表示,灣區外圍的山火,從北面、東面以及南面發出的濃煙被強風吹到灣區。

有飛機師飛到這層厚厚的濃煙上面,發現有幾千呎厚,而通常山火發出的煙霧層只有幾百呎厚,正是因為灣區被這前所未有這麼厚的煙霧籠罩著,所以天色這樣昏暗,而且出現怪異的顏色。

Peterson說:「當太陽光穿過這非常厚,這裡前所未見的煙霧時,陽光被煙霧過濾,只有部分光線能穿透,主要是光譜裡較長的,就是紅色、橙色和黃色,所以我們看見這麼渾濁的顏色。」

如果灣區被山火的煙罩著,為什麼氣味不像週末時那樣難聞呢?氣象學家打個比喻,就像有人使用吹樹葉機器時,發出的風將樹葉吹離地面,而目前灣區正在吹強風,風力將很輕的煙霧吹到高空,距離我們頭頂2千呎高。

Peterson說:「正因為煙塵很輕,地心吸力對它沒有作用,所以它在懸浮,當強風在高空吹時,把煙霧擱在高空,而來自海洋的霧,也成為一道屏障。」

專家解釋,風與海洋的霧,阻隔了較輕的煙霧下到地面,可是較重的灰燼就跌了下來,所以我們看到大量的灰塵,而聞不到很難聞的煙味。

氣溫方面,我們感到顯著的涼爽,因為海風令氣溫下降,而厚厚的煙霧層阻擋陽光照射,所以灣區這一兩天的氣溫較週末時下降了華氏30到40多度。

氣象學家提醒大家,周三見到的怪異天氣,是灣區外圍山火所導致,對灣區居民沒有即時的危險,至於這種天氣持續多久。

氣象學家表示,要視乎山火焚燒的狀況,目前仍然有許多未知的因素。

