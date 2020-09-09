Santa Clara, Santa Cruz縣疫情降至紅色水平

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森周二宣佈有5個縣由紫色最高疫情級別，放寬至紅色水平，其中包括Santa Clara縣和Santa Cruz縣在內。

州府規定每次放寬級別，都必須等候三個星期，全州目前合共有33個縣是紫色級別，14個縣是紅色，9個縣是橙色，兩個縣是黃色。

在灣區除了舊金山和Napa縣，以及新加入的Santa Clara縣和Santa Cruz縣在紅色級別之外，其餘都是紫色。

Marin縣上星期原本宣佈將會放寬至紅色級別，但州府周一決定重新檢視確診數字，暫時將該縣留在紫色級別，縣內十幾間小學周二原本獲豁免恢復親身上學，但是根據本地新聞台KPIX報導指，有一名教職員報稱確診，因此整個城市押後開學日期，後來發現該名教職員的檢測結果只是假陽性。

另一方面，南灣Mountain View市有一班家長在市中心集會示威，要求學校馬上重新恢復親身上學，有家長認為，子女的年紀少，屬於低感染率的一群，又聲稱學校有方法保障他們安全。

加州周二多2,676人確診新型肺炎，總確診個案達73.7萬幾宗，七日平均每日多4,302人確診。

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