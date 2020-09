Santa Clara, Santa Cruz縣疫情降至紅色水平

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森周二宣佈有5個縣由紫色最高疫情級別,放寬至紅色水平,其中包括Santa Clara縣和Santa Cruz縣在內。

州府規定每次放寬級別,都必須等候三個星期,全州目前合共有33個縣是紫色級別,14個縣是紅色,9個縣是橙色,兩個縣是黃色。

在灣區除了舊金山和Napa縣,以及新加入的Santa Clara縣和Santa Cruz縣在紅色級別之外,其餘都是紫色。

Marin縣上星期原本宣佈將會放寬至紅色級別,但州府周一決定重新檢視確診數字,暫時將該縣留在紫色級別,縣內十幾間小學周二原本獲豁免恢復親身上學,但是根據本地新聞台KPIX報導指,有一名教職員報稱確診,因此整個城市押後開學日期,後來發現該名教職員的檢測結果只是假陽性。

另一方面,南灣Mountain View市有一班家長在市中心集會示威,要求學校馬上重新恢復親身上學,有家長認為,子女的年紀少,屬於低感染率的一群,又聲稱學校有方法保障他們安全。

加州周二多2,676人確診新型肺炎,總確診個案達73.7萬幾宗,七日平均每日多4,302人確診。

