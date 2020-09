特朗普拜登積極造勢 在關鍵佛州支持度相若

【KTSF 張麗月報導】

尋求連任的特朗普總統與民主黨總統候選人拜登積極開始造勢,在關鍵搖擺州份佛羅里達州,兩人的支持度不相上下。

特朗普周二前往佛羅里達州Jupiter造勢,集中討論環保議題,他自認是環保份子,他在當地簽署了一份臨時禁制令,禁止在佛州對開的大西洋海岸鑽探石油,他聲稱他的政府既可以改善環境,又可以創造數以百萬計高薪職位。

特朗普又指責民主黨人以環保為藉口,去推出一份社會主義議程,他也指競選對手拜登對經濟和環保都沒有好處。

他指拜登的競選政綱將會摧毀美國的中產階層,郤放生外國的污染者,特朗普以前是支持離岸鑽探石油,但由於佛州大部份人都反對離岸鑽探,因此特朗普也改變立場。

拜登就反指特朗普在大選前56天就快速轉舵,代表Palm Beach縣的一名聯邦眾議員就指,特朗普不可信任,如果他成功連任,將會取消這個鑽油禁令。

此外,拜登競選陣營也呼籲特朗普對於新型肺炎病毒疫苗研發的進度要有透明度,不要故意為了爭取連任而縮短疫苗的研發測試時間,因此拜登陣營訂立一套疫苗標準,以確保疫苗符合安全和有效的科學標準。

另外,根據NBC新聞和Marist大學聯合做的最新民調顯示,在關鍵的佛羅里達州,特朗普和拜登所得的支持度相等,同樣是48%。

另一項由Fox新聞做的最新民調就顯示,在三個關鍵游離州份,阿里桑那、北卡羅萊納和威斯康辛州,拜登就領先特朗普,特朗普在2016年大選中,曾經贏得這三個州的選票。

