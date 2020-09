白俄示威者上街聲援被扣留反對派領袖科列斯尼科娃

【有線新聞】

白俄羅斯反對派領袖懷疑被當局強行遞解出國不成功後,正被扣留,大批支持者上街聲援,要求立即釋放她。據報數十人被捕。

大批防暴警察在反對派示威者人群中,拉走多人,將他們拘捕並押上車。警方又在另一邊,拘捕多名在牆邊聚集的示威者,試圖驅散人群。

當時有記者正在採訪和拍攝,警方從後扯起記者的背包,又拉起另一記者的衣服,阻止他們採訪。

數百名示威者在首都明斯克,聲援被當局扣留的反對派領袖科列斯尼科娃,以及被拘留的示威者,要求當局釋放他們。

邊境部門發放閉路電視片段,一輛懷疑載著科列斯尼科娃的汽車駛向邊境,當局指科列斯尼科娃想跨過烏克蘭邊境時被捕,但烏克蘭當局反駁指,白俄企圖強行驅逐她離國,但科列斯尼科娃拒絕出境被捕,據報她撕毀護照阻止當局行動。

烏克蘭又指,與科列斯尼科娃同行的兩名協調委員會成員,同被強行驅逐,並順利入境烏克蘭。

流亡立陶宛、另一名反對派領袖季哈諾夫斯卡婭呼籲釋放科列斯尼科娃,又促請國際社會制裁總統盧卡申科及其他政府官員。

盧卡申科接受俄媒訪問時承認自己可能掌權太久,但強調現階段只有他有能力保護國家,一旦離任、支持者將受到攻擊,他重申不排除會再次舉行大選,但表明不會與反對派對話。

