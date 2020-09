灣區天空灰濛濛但空氣品質不太差 原因是什麼（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

很多人都覺得周二天空顏色感覺像是世界末日,但空氣品質似乎並不是太差,氣象學家表示,造成這種現象的原因,是因為有強風的關係。

由於多處山火,灣區連續多日空氣品質都處於不佳狀態,但是周二卻大不同,很多人都發現自己的汽車被許多煙灰覆蓋,在東灣的山上,通常都可以望到海灣大橋,但是周二卻非常模糊。

Orinda居民Vivian Nunez說:「那邊的風景,我們正在朝那邊照相,但是太多煙了,我很難看到任何東西。」

氣象學家表示,造成天空灰濛濛的原因,是來自北加州Mendocino國家森林的山火,而非灣區附近的山火,因為周一晚在一千呎高的山上,強風時速可達50英里,因此將北加州的山火煙塵吹到灣區上空。

由於風力較強,也讓這些煙塵漂浮在空中,很難落到地上,所以才會出現黃灰色的天空。

不過空氣品質並沒有一兩個星期前的差,因為灣區山火產生的煙塵,已在之前被風吹走了,而周一晚到周二早上8點,北灣、東灣和Santa Cruz山區仍有紅色山火警告,預計周二稍後風勢減弱後,灣區上空的煙灰落到地上,天空顏色也會逐漸恢復正常。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。