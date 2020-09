【KTSF 黃恩光報導】

大家醒來時,發現今天的早晨特別昏暗,就像黃昏一樣,橙色和灰色混成一片的天空,十分詭異,分不清是煙還是霧。

國家氣象局指出,加州多處山火發出的煙霧和灰燼在空氣飄揚,肉眼也可以見得到的灰塵灑在汽車表面,肉眼看不見的微粒懸浮沉澱在空氣裡,造成昏暗一片,更會影響空氣質素。

加州公路巡警呼籲駕駛者開車頭燈並減慢行車速度。需要戶外工作的人士最好戴N95口罩,避免吸入煙霧中的微粒污染物。

